Воденников: Скандал с Джексоном предсказал Набоков

Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Соседи затравили девочку, попросившую помощи у президента

Жители деревни Томсино Псковской области организовали травлю семьи 12-летней девочки, которая написала письмо Владимиру Путину с просьбой о помощи. В письме девочка попросила президента помочь ее маме, которая вынуждена в две смены в районной больнице работать санитаркой и дежурить в реанимации.

«Меня поражает степень, мягко говоря, странности нашего населения, которое не понимает, что девочку нужно защищать. Прежде всего, от агрессивности взрослых. Удивительно, что никому не пришло в голову, что они действительно занимаются травлей. Странно, дорогие товарищи, которые принялись высказывать что-то маленькой девочке, что вы занимаетесь самой настоящей травлей ребенка. Вы чего? Остановитесь!», - призвал Дмитрий Воденников в беседе с НСН.

Топ-2: Вещи Джексона убрали из детского музея в США

Вещи Майкла Джексона убрали из Детского музея в Индианаполисе из‑за фильма «Покидая Неверленд».

«Я посмотрел первую часть фильма «Покидая Неверленд», надо сказать, это производит очень сильное впечатление. Сидят красивые, взрослые парни и рассказывают вещи, от которых ты холодеешь. И ты вдруг понимаешь, что на это все работала целая индустрия. Индустрия людей, которые, так или иначе, были связаны с Майклом Джексоном. А параллельно я сразу вспомнил «Лолиту» Набокова. Если вы читали этот роман (а вы должны были его читать), то сразу вспомните, что когда Лолита удрала от Гумберта Гумберта, то поселилась с другим человеком, у которого был целый загородный дом, в котором жила не только Лолита. Меня поразила эта параллель и я подумал: откуда Набоков так хорошо знал эту систему? Откуда он все это знал? Почему он, по большому счету, предсказал скандал вокруг Майкла Джексона? В этой истории мне жалко всех: и мальчиков, и Майкла Джексона, и родителей, но есть вещи, переступать которые нельзя. Особенно родителям»,- заявил в беседе с НСН Дмитрий Воденников.

Топ-3: Бодров-старший рассказал о встрече с Харви Вайнштейном

Российский режиссер Сергей Бодров — старший рассказал о встрече с американским продюсером Харви Вайнштейном. Бодров отметил, что впервые увидел Вайнштейна, когда тот посмотрел в Торонто ленту «Кавказский пленник» и захотел пообщаться. По его словам, продюсер несколько раз переносил встречу, после чего встретил Бодрова-старшего в своем номере в белом халате с чашкой кофе. «Что говорить, Харви Вайнштейн — продюсер от бога, но он был и остался свиньей», — заявил Бодров-старший.

«Мы все помним, откуда возник этот образ Вайнштейна: в халате и с чашечкой кофе или каким-то алкогольным напитком в руке. Помните, весь мир облетела новость о том, что Вайнштейн приставал к разного рода актрисам. Как иронически все переосмысляется в нашем информационном мире! Бодрова-старшего Вайнштейн встретил в том же виде, в котором встречал актрис! Надеюсь, что Бодров-старший не подумал, что Вайнштейн хотел предложить ему что-то непристойное! Бог, как говорится, миловал», - отметил в беседе с НСН Дмитрий Воденников.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.