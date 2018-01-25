Воденников: Не надо бояться смеха

Поэт Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.
Топ-1: У «Смерти Сталина» отозвали прокатное удостоверение
Я слышал об этом скандале и даже посмотрел трейлер. Страх перед смехом – одна из самых больших проблем современной России. Смеха бояться не надо. И то, что у этого фильма отозвали прокатное удостоверение, мне кажется, это какое-то поражение.
Топ-2: Врачам и учителям повысят зарплату на 4%
Я не знаю, что такое 4% в пересчете на реальные деньги, но я очень рад, что педагоги и врачи в 2018 году получат прибавление к зарплате. Я сам бывший педагог и отлично знаю, какая это серьезная история. Я лежал в больнице и знаю, что такое медики. По большому счету, как говорила моя ныне покойная бабушка, есть две профессии, которые заслуживают всегда уважения – это педагог и медик.
Топ-3: Ученые выяснили смертельную опасность чистого воздуха
Это очень интересная тема. Я очень люблю историю Земли и знаю, что в свое время был очень повышен уровень кислорода, когда у нас росли на планете гигантские растения. Тогда, собственно говоря, и были динозавры, потому что чтобы быть таким огромным, необходимо клеткам поглощать много кислорода. Ну что ж, теперь значит будем стремиться к нулю.
Топ-4: Минздрав назвал обязательные критерии ЗОЖ
Я прохожу километров 20 за день, я могу вам сказать, что, на самом деле, умеренная активность не менее 30 минут в день – это очень мало. Я не знаю по поводу овощей, но чем больше вы будете ходить, тем лучше вы будете себя чувствовать.
Топ-5: Впервые снизилась численность населения в Китае
Я помню, какой страх был у нас у всех, когда мы думали о том, что планете грозит перенаселение. Естественно, всегда с подозрением смотрели именно на Китай, потому что, как мы знаем, там высокая рождаемость. Я очень рад, что она снизилась. Надеюсь, что еще какое-то время мы все поживем.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.