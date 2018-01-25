Воденников: Не надо бояться смеха

Поэт Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: У «Смерти Сталина» отозвали прокатное удостоверение

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Он должен был выйти на экраны 25 января.

Я слышал об этом скандале и даже посмотрел трейлер. Страх перед смехом – одна из самых больших проблем современной России. Смеха бояться не надо. И то, что у этого фильма отозвали прокатное удостоверение, мне кажется, это какое-то поражение.

Топ-2: Врачам и учителям повысят зарплату на 4%

Российские педагоги и врачи в 2018 году могут ожидать повышения зарплат на 4%.

Я не знаю, что такое 4% в пересчете на реальные деньги, но я очень рад, что педагоги и врачи в 2018 году получат прибавление к зарплате. Я сам бывший педагог и отлично знаю, какая это серьезная история. Я лежал в больнице и знаю, что такое медики. По большому счету, как говорила моя ныне покойная бабушка, есть две профессии, которые заслуживают всегда уважения – это педагог и медик.

Топ-3: Ученые выяснили смертельную опасность чистого воздуха

Ученые из Великобритании, США, Норвегии и Германии пришли к выводу, что чистый воздух смертельно опасен для планеты и ее жителей. Очищение воздуха от загрязняющих его веществ может способствовать глобальным засухам и наводнениям.

Это очень интересная тема. Я очень люблю историю Земли и знаю, что в свое время был очень повышен уровень кислорода, когда у нас росли на планете гигантские растения. Тогда, собственно говоря, и были динозавры, потому что чтобы быть таким огромным, необходимо клеткам поглощать много кислорода. Ну что ж, теперь значит будем стремиться к нулю.

Топ-4: Минздрав назвал обязательные критерии ЗОЖ

Минздрав назвал обязательные критерии здорового образа жизни. Человек не должен курить, потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день, заниматься умеренной и высокой активностью не менее 30 минут в день, например, ходьбой в интенсивном темпе.

Я прохожу километров 20 за день, я могу вам сказать, что, на самом деле, умеренная активность не менее 30 минут в день – это очень мало. Я не знаю по поводу овощей, но чем больше вы будете ходить, тем лучше вы будете себя чувствовать.

Топ-5: Впервые снизилась численность населения в Китае

Численность населения в Шанхае и Пекине снизилась впервые с 1978 года на 0,1%.

Я помню, какой страх был у нас у всех, когда мы думали о том, что планете грозит перенаселение. Естественно, всегда с подозрением смотрели именно на Китай, потому что, как мы знаем, там высокая рождаемость. Я очень рад, что она снизилась. Надеюсь, что еще какое-то время мы все поживем.

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.