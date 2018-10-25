Пятница
26 октября
USD 65.75
EUR 74.99
Авторские новости

Воденников: Мы – самый романтичный народ в мире

25 Октября 2018 в 22:00
Воденников: Мы – самый романтичный народ в мире
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

Топ-1: В Краснодарском крае из-за наводнения эвакуированы более 450 человек

orig-488321540460764-1540461854.jpg
Дмитрий Воденников: В Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края и городе Сочи 460 человек эвакуированы из-за затопления. Об этом 25 октября сообщает пресс-центр краевого главка МЧС. Эвакуация людей стала итогом поисково-спасательных работ в течение суток 24 октября и в ночь на 25 октября.

Честь и хвала тем людям, которые в таких ситуациях помогают другим. Здесь речь идет об огромном количестве человек. И то, что они были эвакуированы – хорошо. Главный вопрос: что будет потом? Где сейчас находятся эти люди и какую компенсацию получат за тот урон, который им нанесла природа?

Топ-2: В России предлагают запретить приложения для знакомств

9f6678f7db08324cd8aa7b63a25e78f3_ce_4000x2133x0x0_cropped_960x600.jpg
Дмитрий Воденников: В России предлагают запретить приложения для знакомств. По мнению депутата от КПРФ Тамары Плетнёвой, общение в Интернете крайне опасно: на той стороне может оказаться «аферист или какой-нибудь больной».

Я предлагаю еще запретить ходить по улицам! Это тоже очень опасно. Вы уж мне поверьте! Я прохожу по 20 километров в день и постоянно вижу каких-то попрошаек, странных людей, которые подходят ко мне, явных сумасшедших. На самом деле, улица просто кишит опасностями. Так что, предлагаю Тамаре Плетневой запретить не только Tinder (кстати, замечу в скобках: мне недавно рассказывала женщина моих лет, что, оказывается, там действительно может случиться вовсе необязательная, но такая прекрасная история легкого флирта), но и хождение по улицам. Так будет спокойнее.

Топ-3: Россияне рассказали, чего им не хватает для счастья

680x374_21_10b9bab23f5d166b0c20a13d675343bd@690x380_0x0a330c2b_11434164221534498246.jpeg
Дмитрий Воденников: Россияне рассказали, чего им не хватает для счастья. В ходе интернет-опроса большинство наших соотечественников признались, что для счастья им не хватает взаимопонимания с близкими, любви и душевного покоя. На втором месте по значимости для опрошенных — отсутствие любимого человека, семьи и детей. Далее, согласно ответам респондентов, следуют невозможность построить успешную карьеру и недостаточная самореализация.

Российский народ – самый романтичный народ в мире! Вы обратили внимание, что ни успешная карьера (она находится только на третьем месте), ни самореализация не может сравниться по значимости с взаимопониманием с близкими, любовью и душевным покоем? Вот мы все время думаем, почему всякие «Давай поженимся», и другие ток-шоу, посвященные семейным событиям, семейным проблемам и микроклимату в семье, так популярны. Да потому, что мы – романтики. И потому, что самое главное для нас – любовь.


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.