Воденников: Мы – самый романтичный народ в мире

Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: В Краснодарском крае из-за наводнения эвакуированы более 450 человек

В Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарского края и городе Сочи 460 человек эвакуированы из-за затопления. Об этом 25 октября сообщает пресс-центр краевого главка МЧС. Эвакуация людей стала итогом поисково-спасательных работ в течение суток 24 октября и в ночь на 25 октября.

Честь и хвала тем людям, которые в таких ситуациях помогают другим. Здесь речь идет об огромном количестве человек. И то, что они были эвакуированы – хорошо. Главный вопрос: что будет потом? Где сейчас находятся эти люди и какую компенсацию получат за тот урон, который им нанесла природа?

Топ-2: В России предлагают запретить приложения для знакомств

В России предлагают запретить приложения для знакомств. По мнению депутата от КПРФ Тамары Плетнёвой, общение в Интернете крайне опасно: на той стороне может оказаться «аферист или какой-нибудь больной».

Я предлагаю еще запретить ходить по улицам! Это тоже очень опасно. Вы уж мне поверьте! Я прохожу по 20 километров в день и постоянно вижу каких-то попрошаек, странных людей, которые подходят ко мне, явных сумасшедших. На самом деле, улица просто кишит опасностями. Так что, предлагаю Тамаре Плетневой запретить не только Tinder (кстати, замечу в скобках: мне недавно рассказывала женщина моих лет, что, оказывается, там действительно может случиться вовсе необязательная, но такая прекрасная история легкого флирта), но и хождение по улицам. Так будет спокойнее.

Топ-3: Россияне рассказали, чего им не хватает для счастья



Россияне рассказали, чего им не хватает для счастья. В ходе интернет-опроса большинство наших соотечественников признались, что для счастья им не хватает взаимопонимания с близкими, любви и душевного покоя. На втором месте по значимости для опрошенных — отсутствие любимого человека, семьи и детей. Далее, согласно ответам респондентов, следуют невозможность построить успешную карьеру и недостаточная самореализация.

Российский народ – самый романтичный народ в мире! Вы обратили внимание, что ни успешная карьера (она находится только на третьем месте), ни самореализация не может сравниться по значимости с взаимопониманием с близкими, любовью и душевным покоем? Вот мы все время думаем, почему всякие «Давай поженимся», и другие ток-шоу, посвященные семейным событиям, семейным проблемам и микроклимату в семье, так популярны. Да потому, что мы – романтики. И потому, что самое главное для нас – любовь.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.