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Воденников: Люди не будут долго терпеть страх и неопределенность

13 Августа 2018 в 22:00
Воденников: Люди не будут долго терпеть страх и неопределенность
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

Топ-1: Володин не исключил отмены государственных пенсий

РИА Новости
Дмитрий Воденников: Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России могут быть отменены государственные пенсии как таковые.  «У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета ее наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — подчеркнул Володин.

Приехали! Сначала мы сильно волновались, что начало пенсионного возраста отодвинут в непонятное будущее, а теперь оказывается, что волновались мы напрасно. Возможно, у нас пенсий вообще не будет. В связи с этим мне кажется, что нас очень сильно лихорадит, и мне очень хотелось, чтобы люди, которые занимаются нашим будущим и настоящим, собрались и что-то изменили. Долго все это продолжаться не может! Люди не могут долго терпеть страх и неуверенность!

Топ-2: Советского Винни-Пуха назвали более простым и смешным по сравнению с американским

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Дмитрий Воденников: Обозреватель издания The Daily Beast Наталья Винкельман сравнила персонажа советского мультфильма «Приключения Винни-Пуха» с его американской версией. По ее мнению, советский медведь более простой, странный и смешной.

Я согласен с Натальей Винкельман. Я читал и английскую версию (я плохо знаю английский, но эту книгу меня заставили прочесть), и русскую, и, естественно, смотрел наш мультфильм. Что я могу сказать? Наш Винни-Пух действительно лучше! Интересно, дожил ли он до пенсии?

Топ-3: Большинство работающих россиян получает белую зарплату

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Дмитрий Воденников: Большинство работающих россиян получает белую зарплату. В то же время, пятая часть респондентов призналась, что согласилась бы на получение части заработка неофициально в случае повышения зарплаты. Таковы данные опроса фонда «Общественное мнение».

Ну а то бы, собственно говоря, не согласился? Здесь имеется в виду, что нам повышают зарплату, но какую-то часть денег выдают в условном конверте. Хотел бы я посмотреть на человека, который откажется от этого конверта.

Топ-4: Школьник из Абхазии случайно пересек границу с Россией, чтобы почитать книгу

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Дмитрий Воденников: 14-летний школьник из Абхазии случайно пересек границу с Россией, когда искал укромное место для чтения своей любимой книги. Сотрудники пограничной службы заметили школьника, когда он вброд пересекал реку Псоу, и задержали его уже на российской территории. Школьник объяснил свой поступок тем, что хотел почитать «в тишине, на природе» свою любимую книгу  «Над пропастью во ржи».

Есть тексты, которые каким-то удивительным образом, созданы почти идеальными. Вот здесь, например, даже комментировать практически нечего. Школьник хочет почитать «Над пропастью во ржи», зачем-то пересекает с этой книгой целую реку (пусть даже вброд), и тут сотрудники пограничной службы его останавливают, как в шпионском романе. Это самая лучшая новость из тех, которые я только слышал! Смотрите! Он хотел почитать!


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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