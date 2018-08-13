Воденников: Люди не будут долго терпеть страх и неопределенность

Топ-1: Володин не исключил отмены государственных пенсий
Приехали! Сначала мы сильно волновались, что начало пенсионного возраста отодвинут в непонятное будущее, а теперь оказывается, что волновались мы напрасно. Возможно, у нас пенсий вообще не будет. В связи с этим мне кажется, что нас очень сильно лихорадит, и мне очень хотелось, чтобы люди, которые занимаются нашим будущим и настоящим, собрались и что-то изменили. Долго все это продолжаться не может! Люди не могут долго терпеть страх и неуверенность!
Топ-2: Советского Винни-Пуха назвали более простым и смешным по сравнению с американским
Я согласен с Натальей Винкельман. Я читал и английскую версию (я плохо знаю английский, но эту книгу меня заставили прочесть), и русскую, и, естественно, смотрел наш мультфильм. Что я могу сказать? Наш Винни-Пух действительно лучше! Интересно, дожил ли он до пенсии?
Топ-3: Большинство работающих россиян получает белую зарплату
Ну а то бы, собственно говоря, не согласился? Здесь имеется в виду, что нам повышают зарплату, но какую-то часть денег выдают в условном конверте. Хотел бы я посмотреть на человека, который откажется от этого конверта.
Топ-4: Школьник из Абхазии случайно пересек границу с Россией, чтобы почитать книгу
Есть тексты, которые каким-то удивительным образом, созданы почти идеальными. Вот здесь, например, даже комментировать практически нечего. Школьник хочет почитать «Над пропастью во ржи», зачем-то пересекает с этой книгой целую реку (пусть даже вброд), и тут сотрудники пограничной службы его останавливают, как в шпионском романе. Это самая лучшая новость из тех, которые я только слышал! Смотрите! Он хотел почитать!
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.