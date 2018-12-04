Воденников: Дышим свободней! И перестаём бояться

Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: В Госдуме предложили разрешить артистам материться со сцены

Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил разрешить артистам использовать мат во время их концертов, в случае если мероприятия имеют возрастное ограничение «18+».

Я писатель, и когда издательство собирается издавать мои книги, мне говорят: «Дмитрий, вы не хотели бы убрать мат?» А у меня действительно (очень редко) бывает абстинентная лексика, но она нужна для того, чтобы создать определенную строчку. И мне предлагают два варианта: либо нецензурное слово заменяется, либо книга издается в специальной обложке, которая не позволяет открыть ее в магазине (хотя, я часто хожу по книжным магазинам и вижу, что все эти обложки сняты). Так вот, я, честно говоря, заменяю. Но, вообще, еще Александр Сергеевич Пушкин очень пользовал некоторые слова. Он писал произведения, которые также вошли в золотой фонд русской литературы (конечно, школьники эти произведения не изучают). И Лермонтов писал такие произведения. Про Толстого, не буду врать, ничего не скажу. Но, как бы там ни было, мне нравится идея разрешить артистам использовать мат во время концертов. Если на афише есть пометка о возрастном ограничении. Давайте уже дышать посвободней! Хватит уже бояться!

Топ-2: Петербургский школьник создал профсоюз учеников

Школьник из Петербурга Леонид Шайдуров создал профсоюз для борьбы учеников за свои права. На первом же собрании профсоюза Шайдуров и его единомышленники составили ряд требований к администрации своей школы. В числе требований – соблюдение «регламента проверки знаний и очередности уроков» и ослабление контроля внешнего вида учеников.

У меня есть виртуальная подруга, и как раз сейчас набирает обороты история о травле ее сына. И мне кажется, что после того, как эта история была предана огласке, потянули за какую-то нить, после чего все начало рушиться, как карточные домики. Вдруг выяснилось, что детей в школах действительно травят. И учителя не стремятся защитить этих ребят, а, наоборот, устраивают им бойкот. Так вот, я бы хотел посоветовать школьнику из Петербурга создать профсоюз, который защищал бы учеников от произвола учителей. Ребенок очень зависит от мнения взрослого человека и учитель, в первую очередь, должен его защищать.

Топ-3: Худруком МХАТа имени Горького стал Эдуард Бояков

Во МХАТе имени Горького сменилось руководство. Новым худруком назначен продюсер и режиссер Эдуард Бояков. Его заместителями по творческой и литературной части стали соответственно актер Сергей Пускепалис и писатель Захар Прилепин.

Я хорошо отношусь к Боякову и в свое время даже делал поэтические выступления с его легкой руки. Мне не очень нравится, что он все время педалирует тему патриотизма и религии. Но, повторюсь, к Боякову я отношусь хорошо. А еще лучше я отношусь к Захару Прилепину. Мы часто не совпадаем в оценках тех или иных событий, которые происходят, но Прилепин – настоящий мужик. Это очень важно. Так что я приветствую эти назначения.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.