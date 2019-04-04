Воденников: Данелия был режиссером искаженной реальности

Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Скончался Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни. Он известен зрителям по фильмам «Джентльмены удачи» (автор сценария), «Мимино», «Кин-дза-дза!» и многим другим.

«Я всегда удивлялся, почему «Мимино» был таким культовым фильмом. Когда я смотрел его в детстве, мне всегда было не смешно, а страшно. Потом уже, когда вышел «Кин-дза-дза!», я понял, что Данеля, действительно – режиссер искаженной реальности. В его картинах, действительно, всегда немножко жутко. А еще, прочтя эту новость я подумал о том, как изменилась наша реальность. В современной России научились снимать совершено потрясающие сериалы. И, я думаю, что вся эта новая школа кинематографистов, пусть даже сериальных - это выходцы из старой когорты. В том числе, и из фильмов Данелии. Спасибо Георгию Данелии за школу, за фильмы и вообще за все, что он сделал в этой жизни», - подчеркнул Дмитрий Воденников в беседе с НСН.

Топ-2: Милонов призвал ограничить доступ к соцсетям лицам до 14 лет

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ограничить доступ к соцсетям лицам до 14 лет. По его мнению, у пользователей младше этого возраста при регистрации должны запрашивать разрешение от родителей. Ранее Милонов также призывал ввести запрет на пребывание онлайн в Instagram более одного часа в день для всех пользователей в России, кроме профессиональных компаний.

«Каждая попытка Виталия Милонова предложить какое-то нововведение сразу превращается в какой-то комический фарс. Совершенно непонятно, каким образом можно запретить бывать он-лайн в Instagram больше одного часа. Будет поставлена какая-то программа? Нам будут высылать какие-то предупреждения? Будет звонить полиция, или каким образом все это будет происходить? То же самое – и с детьми и подростками. Как им можно запретить выходить в интернет?», - задался вопросом Дмитрий Воденников в беседе с НСН.

Топ-3: Кинологи предложили ввести обязательные экзамены для желающих завести собаку

Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что человек прежде, чем завести собаку должен сдать экзамен. По мнению Голубева, начинающий владелец должен иметь базовые знания по дрессировке, уходу и зоопсихологии питомца.

«Я имею несчастье владеть одной легендарной собакой, Жозефиной Тауровной. Это карликовая такса. Ей уже лет 12, она старая. Я все проходил самостоятельно, набил очень много шишек. Я, конечно, очень не люблю, когда мне навязывают какие-то правила, например, говорят, что я в обязательном порядке должен сдать экзамен. Мне кажется это ересью. Но какая-то доля истины в этом есть. Когда мы берем к себе собаку, особенно маленькую, которая полностью от нас зависит, мы становимся для нее в некоторой степени богом. И богом не всегда справедливым. Иногда мы совершаем ошибки, просто не зная элементарных азов собачьей психологии. Было бы неплохо, если бы основную, базовую информацию о том, как тебе нужно вести себя с твоей собакой, тебе все-таки, действительно, преподавали. Каким образом это делать, я не знаю, но это делать необходимо», - заверил Дмитрий Воденников в беседе с НСН.





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