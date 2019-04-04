Воденников: Данелия был режиссером искаженной реальности

Топ-1: Скончался Георгий Данелия
«Я всегда удивлялся, почему «Мимино» был таким культовым фильмом. Когда я смотрел его в детстве, мне всегда было не смешно, а страшно. Потом уже, когда вышел «Кин-дза-дза!», я понял, что Данеля, действительно – режиссер искаженной реальности. В его картинах, действительно, всегда немножко жутко. А еще, прочтя эту новость я подумал о том, как изменилась наша реальность. В современной России научились снимать совершено потрясающие сериалы. И, я думаю, что вся эта новая школа кинематографистов, пусть даже сериальных - это выходцы из старой когорты. В том числе, и из фильмов Данелии. Спасибо Георгию Данелии за школу, за фильмы и вообще за все, что он сделал в этой жизни», - подчеркнул Дмитрий Воденников в беседе с НСН.
Топ-2: Милонов призвал ограничить доступ к соцсетям лицам до 14 лет
«Каждая попытка Виталия Милонова предложить какое-то нововведение сразу превращается в какой-то комический фарс. Совершенно непонятно, каким образом можно запретить бывать он-лайн в Instagram больше одного часа. Будет поставлена какая-то программа? Нам будут высылать какие-то предупреждения? Будет звонить полиция, или каким образом все это будет происходить? То же самое – и с детьми и подростками. Как им можно запретить выходить в интернет?», - задался вопросом Дмитрий Воденников в беседе с НСН.
Топ-3: Кинологи предложили ввести обязательные экзамены для желающих завести собаку
«Я имею несчастье владеть одной легендарной собакой, Жозефиной Тауровной. Это карликовая такса. Ей уже лет 12, она старая. Я все проходил самостоятельно, набил очень много шишек. Я, конечно, очень не люблю, когда мне навязывают какие-то правила, например, говорят, что я в обязательном порядке должен сдать экзамен. Мне кажется это ересью. Но какая-то доля истины в этом есть. Когда мы берем к себе собаку, особенно маленькую, которая полностью от нас зависит, мы становимся для нее в некоторой степени богом. И богом не всегда справедливым. Иногда мы совершаем ошибки, просто не зная элементарных азов собачьей психологии. Было бы неплохо, если бы основную, базовую информацию о том, как тебе нужно вести себя с твоей собакой, тебе все-таки, действительно, преподавали. Каким образом это делать, я не знаю, но это делать необходимо», - заверил Дмитрий Воденников в беседе с НСН.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.