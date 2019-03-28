Виктор Гусев: За три недели в джунглях я похудел на 18 кг

Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Брейк-данс, серфинг, скейтбординг и скалолазание станут олимпийскими видами спорта

Брейк-данс стал олимпийским видом спорта. Такое решение принял Международный олимпийский комитет. Дебют танцев состоится на соревнованиях 2024 года, которые пройдут в Париже. Помимо брейк-данса на этих же Играх будут проведены турниры по таким новым дисциплинам, как скалолазание, скейтбординг и сёрфинг.

«Я воспринимаю появление этих видов спорта в олимпийской программе, как некий факт жизни. Они популярны у молодежи и Международный олимпийский комитет должен идти в ногу со временем. Другое дело, что нужно понимать: программа олимпийских видов спорта – не резиновая. Поэтому введение в эту программу новых пунктов означает, что некоторые другие пункты будут из нее извлекаться. Вот я бы очень не хотел, чтобы появление новых олимпийских видов не производилось за счет традиционных олимпийских видов спорта. Чтобы эти традиционные виды не исчезли совсем. Тогда, пожалуйста, вводите и брейк-данс и скалолазание и серфинг», - подчеркнул Виктор Гусев в беседе с НСН.

Топ-2: СКР не стал возбуждать дела против автора икон в стиле аниме

СКР не стал возбуждать дела против автора икон в стиле аниме. Следователи не нашли состава преступления в действиях художника из Уфы Фаиля Ягофарова. Доследственная проверка в отношении него проводилась с февраля. Материалы в Следственный комитет передала полиция. Художнику инкриминировали оскорбление чувств верующих.

«Вы знаете, здесь я хочу дать некий общий комментарий, может быть, даже не этому конкретном факту. Мне кажется, что религия очень обидчива, кстати, любая религия. Но, ведь, религия позиционируется, как нечто очень сильное, и она на самом деле такова. Она очень сильна. Но если ты силен, зачем обижаться на такие мелочи? Тогда, может быть, ты не так уж силен? Не надо ставить под сомнение собственную силу», - подчеркнул в беседе с НСН Виктор Гусев.

Топ-3: Два британца провели в джунглях три недели без одежды и еды

Два студента-приятеля из Великобритании на три недели отправились в джунгли в Малайзии, не прихватив с собой ни еды, ни одежды. Друзья сбросили 20 килограммов на двоих. В основном, они питались ягодами и насекомыми и даже теряли сознание от голода.

«Ну, эта тема, друзья, мне близка. Проект «Последний герой 3», 2002 год. Эти ребята на двоих сбросили 20 кг, а я, за те же самые три недели на одного 12 кг. Ягод там не было. Насекомые… Иногда нам давали их есть на конкурсах. А вообще, у нас была норма – 100 гр. риса в день на человека. Вот, 12 кг я потерял за три недели. Правда, потом за две набрал 18, но это уже другая история», - признался в беседе с НСН Виктор Гусев..





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