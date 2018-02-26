Виктор Гусев - об уроках и итогах Пхенчхана

Топ-1: МОК может восстановить статус Олимпийского комитета России уже завтра
Ну что же, очень здорово, и я должен сказать, что все это – результат нашего решения ехать на Олимпиаду. Это было очень правильно! Во-первых, мы оставили спортсменам право решать, ехать или нет, и они сделали правильный выбор. Олимпиада – раз в четыре года, неизвестно что с кем будет к началу следующего олимпийского цикла. Молодцы! Выступили, завоевали свои медали. Во-вторых, отношение к нам изменилось. Мы выполнили требования МОК, мы не полезли на рожон, и нас нормально восстанавливают в нашем статусе. Я надеюсь, что потом все пойдет гладко. Ну и третий хороший момент – вы увидели трансляции соревнований. Я не уверен, что вы захотели бы их смотреть, если бы наши не отправились в Южную Корею. Мне кажется, трансляции были очень интересными, захватывающими, мы ликовали и плакали, не поехали – лишили бы себя и этого.
Топ-2: Прием мельдония не дает заметных преимуществ спортсменам
Мне кажется, с этим вообще не нужно разбираться. На мой взгляд, к проблеме мельдония и допинга нужно относиться вот как: почему-то взяли и запретили мельдоний. Все! Нужно просто его не принимать, а не рассуждать дает он преимущества, или нет. Запретили – и все, никаких проблем. Не прикасайтесь к нему!
Топ-3: Netflix приобрела права на прокат «Довлатова» в США, Канаде, Австралии и Великобритании
Прекрасная новость. Эту картину я еще не видел, но эта новость говорит о том, что фильм хороший. Потому, что, казалось бы, Довлатов – тема сугубо наша. Но если все сделано так, что на нашем материале получился фильм, который интересен и американцам и канадцам и англичанам, то это здорово. С удовольствием посмотрю эту картину и поздравляю Алексея Германа – младшего.
Топ-4: Человечество одержит полную победу над алкоголизмом через тысячу лет
Вторая информация явно противоречит первой. Как же так? Элизабет Джонсон и Бенджамин Войт хотят, чтобы нас победили кариес, гингвит и периодонтит? Или же испанские биологи предлагают просто полоскать рот красным вином … Тогда все понятно.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.