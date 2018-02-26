Виктор Гусев - об уроках и итогах Пхенчхана

Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: МОК может восстановить статус Олимпийского комитета России уже завтра

Член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев сообщил, когда организация может восстановить статус Олимпийского комитета России. По словам Тарпищева это может произойти уже 27 или 28 февраля.

Ну что же, очень здорово, и я должен сказать, что все это – результат нашего решения ехать на Олимпиаду. Это было очень правильно! Во-первых, мы оставили спортсменам право решать, ехать или нет, и они сделали правильный выбор. Олимпиада – раз в четыре года, неизвестно что с кем будет к началу следующего олимпийского цикла. Молодцы! Выступили, завоевали свои медали. Во-вторых, отношение к нам изменилось. Мы выполнили требования МОК, мы не полезли на рожон, и нас нормально восстанавливают в нашем статусе. Я надеюсь, что потом все пойдет гладко. Ну и третий хороший момент – вы увидели трансляции соревнований. Я не уверен, что вы захотели бы их смотреть, если бы наши не отправились в Южную Корею. Мне кажется, трансляции были очень интересными, захватывающими, мы ликовали и плакали, не поехали – лишили бы себя и этого.

Топ-2: Прием мельдония не дает заметных преимуществ спортсменам

Прием мельдония не дает заметных преимуществ спортсменам. Об этом заявил один из 14 членов исполкома Международного олимпийского комитета, президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер.

Мне кажется, с этим вообще не нужно разбираться. На мой взгляд, к проблеме мельдония и допинга нужно относиться вот как: почему-то взяли и запретили мельдоний. Все! Нужно просто его не принимать, а не рассуждать дает он преимущества, или нет. Запретили – и все, никаких проблем. Не прикасайтесь к нему!

Топ-3: Netflix приобрела права на прокат «Довлатова» в США, Канаде, Австралии и Великобритании

Компания Netflix приобрела права на прокат картины Алексея Германа-младшего «Довлатов» в США, Канаде, Австралии и Великобритании.

Прекрасная новость. Эту картину я еще не видел, но эта новость говорит о том, что фильм хороший. Потому, что, казалось бы, Довлатов – тема сугубо наша. Но если все сделано так, что на нашем материале получился фильм, который интересен и американцам и канадцам и англичанам, то это здорово. С удовольствием посмотрю эту картину и поздравляю Алексея Германа – младшего.

Топ-4: Человечество одержит полную победу над алкоголизмом через тысячу лет

Человечество одержит полную победу над алкоголизмом через тысячу лет. Это случится благодаря естественному отбору, в ходе которого у людей выработается непереносимость к спиртному. Об этом рассказали американские ученые из Пенсильванского университета Кейси Элизабет Джонсон и Бенджамин Войт. Сегодня же стало известно, что испанские биологи провели исследования, согласно которым красное вино препятствует попаданию на ткани ротовой полости бактерий, вызывающих кариес, гингвит и периодонтит.

Вторая информация явно противоречит первой. Как же так? Элизабет Джонсон и Бенджамин Войт хотят, чтобы нас победили кариес, гингвит и периодонтит? Или же испанские биологи предлагают просто полоскать рот красным вином … Тогда все понятно.





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