Вассерман: Россия привыкла противостоять давлению извне

Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных новостей на его взгляд.

Топ-1: Россияне оценили свою жизнь как «хорошую»

83% граждан Российской Федерации в декабре оценили свою жизнь как «хорошую» или «скорее хорошую».

Для сравнения: в конце 2016 года так оценивали свою жизнь всего 72%. Конечно, в некоторых отношениях наше положение даже ухудшилось, поскольку давление на страну усиливается. Но, тем не менее, противостоять давлению извне наша страна привыкла практически с момента своего появления на рубеже 7-8 веков. Так что опыт борьбы с таким давлением у нас есть и, соответственно, люди считают, что с учетом всех сложившихся обстоятельств мы живем действительно хорошо. Я, кстати, тоже так считаю.

Топ-2: Найдены тысячи артефактов на улицах Москвы

Археологи обнаружили на центральных улицах Москвы больше 10 тысяч предметов, изготовленных в разное время людьми. Самые ранние находки – 12 века.

Напомню, что первое упоминание в летописи о поселении на слиянии рек Яуза и Москва – это весна 1147 года. Естественно, с тех пор накопилось очень много интересного. Я совершенно уверен, что за следующие 870 лет жизни Москвы накопится еще очень много артефактов, так что наши археологические музеи будут постоянно пополняться.

Топ-3: В Москве открылись пункты переработки елок

В Москве начали работать 13 пунктов приема живых хвойных деревьев на переработку. Обязательным условием является отсутствие на дереве елочной мишуры и украшений.

Напомню классический анекдот: жена у меня зануда - уже на первомайскую демонстрацию собираемся, а она все «Выкинь елку! Выкинь елку!». Вот теперь елки есть куда выкидывать с пользой для дела, и это очень приятно.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.