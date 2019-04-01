Вассерман: Порошенко «нарисовал» себе выход во второй тур

Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: ЦИК Украины объявил о втором туре президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила о том, что в стране пройдет второй тур выборов президента.

«С одной стороны, я очень рад, что через пять лет после государственного переворота в стране, наконец-то, состоялись законные выборы президента. По крайней мере, первый тур. С другой стороны, мне очень жаль, что пять лет подряд президентом Украины называли человека, победившего с очевидными фальсификациями, да еще и на выборах, назначенных незаконно, и что человек, ответственный за большую часть нацистских преступлений в течение этих пяти лет, «нарисовал» себе выход во второй тур», - отметил Анатолий Вассерман в беседе с НСН.

Топ-2: Быстров рассказал о зарплатах футболистов в первой и второй лигах

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о высоких зарплатах футболистов. Быстров заметил, что никто не говорит об игроках, выступающих в первой и второй лигах. «Там они получают очень мало, даже меньше 50 тысяч рублей. 15 тысяч рублей зарплаты», — рассказал спортсмен.

«На мой взгляд, именно то, что футболистам высшей лиги платят несуразно много, урезает бюджет остальных команд. А урезанные бюджеты остальных команд приводят к тому, что значительная часть талантливых людей вынуждена уходить на какие-нибудь другие заработки. Поэтому в командах высшей лиги у нас чуть ли не половину составляют импортные звезды. Словом, положение крайнего неравенства доходов вредит во всех областях экономики, в том числе и в спорте», - резюмировал Анатолий Вассерман в беседе с НСН.

Топ-3: Жители Флориды видели синий метеор

Жители Флориды заметили в небе яркую синюю вспышку. Позднее Национальная метеорологическая служба США подтвердила, что это был метеор. Небесное тело запечатлели на видео. На кадрах ролика зафиксировано, как зеленовато-голубой объект неожиданно появился в небе и пропал.

«Я всегда говорил, что неопознанные всегда были и всегда будут. Просто потому, что далеко не каждый способен опознать все, что видит в небе», - отметил Анатолий Вассерман в беседе с НСН.





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