Вассерман: Отколовшиеся республики должны вернуться в Россию

Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: Неработающих хотят обязать платить страховые взносы

В Госдуме предложили обязать неработающих россиян самостоятельно платить страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования.

И в Пенсионном фонде, и в Фонде обязательного медицинского страхования, и в Фонде социального страхования специально предусмотрено минимальное обеспечение тех, кто по каким-либо причинам не платит деньги в эти фонды. То есть, государство признало такой вид поведения допустимым. Более того, в бюджете более, чем достаточно ресурсов для обеспечения всех этих фондов. Поэтому надобности в такой перемене лично я не вижу. Кроме того, я знаю, как коллеги-пропагандисты будут использовать такое решение, если оно будет принято. Не вижу надобности подыгрывать тем, кто работает по другую от меня сторону баррикады.

Топ-2: Ущерб от нарушений при возведении космодрома «Восточный» превысил 10 миллиардов рублей

Ущерб от нарушений при возведении космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке в Амурской области превысил 10 миллиардов рублей. По выявленным случаям противоправных действий с 2014 года возбуждено более 140 уголовных дел.

Очень хорошо, что этот ущерб, наконец-то выявлен, но очень плохо, что он выявлен задним числом. В строительстве есть очень много работ, качество которых невозможно проверить после завершения строительства. Скажем, о том, как сделан фундамент, можно узнать только если то, что возведено на этом фундаменте, вообще рухнет. Поэтому такое изобилие уголовных дел показывает, что на «Восточном» контроль не был организован должным образом. И, соответственно, я надеюсь, что на этом опыте научатся контролировать сложные строительные работы в процессе их проведения, чтобы потом не доводить до уголовных дел.

Топ-3: Украину, Белоруссию и Молдавию призвали бороться с «влиянием» России

Украину, Белоруссию и Молдавию призвали бороться с «влиянием» России. Эксперты Британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House посчитали, что Москва задействует целый ряд инструментов для ослабления суверенитета бывших союзных республик. Эксперты полагают, что обезопасить их будет возможно, укрепив их «устойчивость к негативному влиянию России».

Главное, что ослабило суверенитет бывших советских республик – их выход из состава России, именовавшейся тогда Советским Союзом. От распада любой страны страдают все ее части, но чем мельче часть, тем сильней она страдает. Поэтому ослабление суверенитета бывших советских республик будет продолжаться до тех пор, пока они не вернутся в единую страну. Будет ли она называться «Евразийский союз» или «Советский Союз», или «Россия» - не важно. Важно, что граждане всех частей этой страны смогут укрепить свой суверенитет только воссоединившись.

Топ-4: Правительство расширило список товаров, чье незаконное перемещение через границу признается контрабандой

Правительство расширило список стратегически важных товаров, чье незаконное перемещение через границу признается контрабандой и влечет уголовное преследование. В список добавлены наручные, карманные и прочие часы, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла, изделия из драгоценных камней и природного жемчуга.

Перемещение таких предметов без таможенной декларации, на мой взгляд, действительно недопустимо. В конце концов, таможня – один из существенных источников доходов, из которых государство платит за тех, кто не может платить за себя сам. Понятно, что у государства нет денег, кроме тех, что добывают его граждане, и, естественно, люди, добывшие достаточно много денег, чтобы покупать все эти драгоценности, должны участвовать в деятельности государства, давшего им возможность добыть эти деньги.

Топ-5: Непал и Индию признали странами с самым загрязненным воздухом

Непал и Индию признали странами с самым загрязненным воздухом. По данным исследования Института энергетической политики Чикагского университета, экологические проблемы, наблюдаемые в этих странах, приводят к сокращению жизни более чем на шесть лет.

Учитывая географические условия Непала, мне трудно поверить в то, что там можно чем-то заметно загрязнить воздух. А что касается Индии, да, там значительная часть населения скучена в мегаполисах, а в мегаполисах по всему миру воздух довольно грязный. Так что пусть американцы пусть сначала решать проблему загрязнения воздуха у себя, а потом уже сочувствуют индийцам.

Топ-6: Именно женщины представляют в России «сильный пол»

К такому выводу пришли немецкие журналисты, потому что дамы ведут здоровый образ жизни, показывают целеустремлённость и силу духа. Российские женщины просто вынуждены быть сильными, поскольку условия жизни в РФ в принципе сложны.

Очень интересно. А когда западные феминистки призывают женщин вести себя чисто по-мужски, это тоже говорит о том, что на Западе условия жизни «в принципе сложны»? Понятно, что женщины по мере упрощения бытовой стороны жизни могут больше времени уделять внесемейной деятельно, и поэтому становятся сильней прямо на глазах. Но, на мой взгляд, эмансипация указывает не на сложные условия жизни, а просто на эволюцию всего человечества.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.