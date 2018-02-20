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Вассерман: Крушельницкому подмешали допинг в еду или питье!

20 Февраля 2018 в 22:00
Вассерман: Крушельницкому подмешали допинг в еду или питье!
Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Спортивный арбитражный суд открыл дело в отношении керлингиста Александра Крушельницкого

Керлингист Александр Крушельницкий ФОТО :Чемпионат
Анатолий Вассерман: Спортивный арбитражный суд открыл дело в отношении керлингиста Александра Крушельницкого по нарушению антидопинговых правил. У спортсмена 18 февраля возникли проблемы с допинг-пробой. В одной из пробирок россиянина были обнаружены следы мельдония.

Ясно, что при нынешней антидопинговой истерике никто в здравом уме и твердой памяти, поехав на Олимпиаду, не будет там ничего принимать. Значит, вывод один: Крушельницкому допинг кто-то подмешал в еду или питье. Очевидно, не ради самого Крушельницкого, а ради того, чтобы спровоцировать новую волну антидопинговой истерии. Вот, мол, сколько русских не гоняли, а они, все равно, с иглы слезть не могут.

Топ-2: Трамп занял последнее место в рейтинге президентов США

ФОТО: flickr/Gage Skidmore
Анатолий Вассерман: Президент США Дональд Трамп попал на последнее, 44-е место в ежегодном историческом рейтинге американских президентов, сообщается на сайте университета Бойсе, который провел опрос. Первые три места списка заняли Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт.
Понятно, что президенты, при которых прошли крупнейшие войны в американской истории, естественным образом займут первые места в этом рейтинге. Трамп – человек пока мирный и ему трудно превзойти гигантов. Он сейчас ведет экономическую войну против американских транснациональных компаний, поскольку они в своих интересах, по сути, разоряют США, выводя оттуда все больше рабочих мест. Понятно, что эти транснационалы найдут способы оплатить любые виды унижений и оскорблений Трампа, включая и хорошо ангажированные опросы.

Топ-3: Россиянина обязали свести татуировку в виде свастики

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Анатолий Вассерман: Чебоксарский районный суд обязал заключенного местной колонии самостоятельно удалить со своего тела татуировки в виде свастики. Мужчина был признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики и оштрафован на тысячу рублей. 

Сейчас у нас, конечно, закон о запрете демонстрации нацистской символики. Под него даже пытаются подводить публикации в учебниках исторических фотографий и поэтому сейчас готовятся поправки в этот закон. Но, в данном случае, человек, несомненно, имел своей целью оскорбление общественного мнения, а это заслуживает наказания. Но я, все-таки, надеюсь, что он не будет сам сдирать с себя кожу, а найдет способ оплатить услуги профессионального хирурга – косметолога.

Топ-4: Реальные доходы россиян за январь снизились вдвое

ФОТО: РИА Новости/Сергей Венявский
Анатолий Вассерман: Реальные доходы россиян за январь снизились вдвое. В начале каждого года реальные доходы падают традиционно из-за того, что в декабре большинство работников получают премии.

Это, конечно, неприятно, но вполне предсказуемо и очевидно. А потому все хоть сколько-нибудь грамотные и опытные люди просто планируют соответствующим образом свои расходы и здесь нет ничего особенно страшного.


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.


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