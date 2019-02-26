Вассерман: Авгиевы конюшни «Роскосмоса» будут разгребать не один год

Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Россияне считают, что равнодушных людей в стране больше, чем добросердечных



Каждый четвертый участник опроса ВЦИОМ считает, что в России живет больше равнодушных людей, чем добросердечных. При этом 37% уверены, что добрые люди находятся в их окружении.

«Это довольно распространенная иллюзия: считать других заметно хуже себя любимого. И, судя по опросу ВЦИОМ, примерно четверть опрошенных, просто не доверяет другим людям. Но, на мой взгляд, результаты этого опроса гораздо больше говорят о людях, которые принимали в нем участие, чем об ответах на вопросы, которые им задавались», - подчеркнул Вассерман в эфире НСН.

Топ-2: В списке космических полетов на сайте «Роскосмоса не оказалось полета Гагарина

В списке запусков на сайте госкорпорации «Роскосмос» не оказалось полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. В разделе, посвященном промежутку с 1960 по 1969 год, первым пуском значится отправка космического аппарата ДС-2 («Космос-1») 16 марта 1962 года.

«Насколько мне известно, Дмитрий Олегович Рогозин был переведен с поста вице-премьера по оборонной промышленности на пост главы «Роскосмоса» именно потому, что во всей оборонной промышленности ему удалось навести хоть какое-то подобие порядка, а авгиевы конюшни «Роскосмоса» предстоит разгребать еще не один год. Конечно, халтура при заполнении сайта – не самое страшное из того, что творится в «Роскосмосе», но это – наглядная иллюстрация того, что и почему предстоит менять», - отметил Вассерман.

Топ-3: Российские ученые создали робота-хирурга

Российские ученые создали уникального оперирующего робота, который умеет выполнять сложные медицинские манипуляции в автоматическом режиме. То есть участие человека-хирурга не понадобится. Эксперты приводят аналогию с транспортным беспилотником. Робот поступит в отечественные больницы в ближайшие годы в минимальной комплектации.

«Это мне напомнило старый анекдот про человека, придумавшего автомат для бритья. Когда ему сказали: «Но ведь у всех людей лица разные!», изобретатель ответил: «В первый раз разные!». Люди внутри отличаются не меньше, чем снаружи, поэтому такой автомат должен быть оснащен очень сложной системой датчиков, чтобы разбираться, где какие ткани, и в зависимости от этого действовать. Поэтому минимальная комплектация – не то, что может вызвать энтузиазм», - заявил НСН Вассерман.













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