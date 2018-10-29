Вассерман: Антироссийские «гряземеты» никто не выключал

Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: Названа главная цель Путина на встрече с Трампом

Главной задачей президента России Владимира Путина на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом будет обмен мнениями. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Трамп и Путин нацелены, прежде всего, на благополучие своих стран, а не на какие-то глобальные проекты, развивающиеся за их счет. Это позволяет двум президентам понимать друг друга. Но интересы Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации сходны далеко не во всем. Поэтому далеко не всегда этот обмен мнениями можно перевести в какие-то соглашения.

Топ-2: Иностранцы сделали рекордные инвестиции в российские фонды

За прошедшую неделю иностранные инвесторы вложили в российские фонды 65 млн долларов. Эта сумма оказалась рекордной за последние два месяца. Эксперты связывают эту ситуацию с достаточно высокими ценами на нефть — свыше 70 долларов за баррель, а также снижением негатива в информационном пространстве, связанном с Москвой.

Ну, на мой взгляд, негатив в информационном пространстве продолжает нагнетать. «Гряземеты» никто не выключает. Но для серьезных деловых людей «гряземеты» не важны, поскольку они знают, кто их оплачивает. Другое дело, что если инвестиции связаны только с ростом цен на нефть, то они неустойчивы. Приток может резко смениться оттоком.

Топ-3: Меркель не будет переизбираться на пост председателя своей партии

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза на внутрипартийных выборах, которые пройдут в декабре. Об этом со ссылкой на источники в партии сообщает Reuters и газета Bild.

Этого решения ждали с последних федеральных выборов, на которых партия катастрофически провалилась. Более того, провалились и ее союзники по большой коалиции. Все это, на мой взгляд, доказывает, что политик, чьи взгляды расходятся с реальностью, рано или поздно получит от этой реальности все, что заслуживает.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.