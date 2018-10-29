Вассерман: Антироссийские «гряземеты» никто не выключал

Топ-1: Названа главная цель Путина на встрече с Трампом
Трамп и Путин нацелены, прежде всего, на благополучие своих стран, а не на какие-то глобальные проекты, развивающиеся за их счет. Это позволяет двум президентам понимать друг друга. Но интересы Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации сходны далеко не во всем. Поэтому далеко не всегда этот обмен мнениями можно перевести в какие-то соглашения.
Топ-2: Иностранцы сделали рекордные инвестиции в российские фонды
Ну, на мой взгляд, негатив в информационном пространстве продолжает нагнетать. «Гряземеты» никто не выключает. Но для серьезных деловых людей «гряземеты» не важны, поскольку они знают, кто их оплачивает. Другое дело, что если инвестиции связаны только с ростом цен на нефть, то они неустойчивы. Приток может резко смениться оттоком.
Топ-3: Меркель не будет переизбираться на пост председателя своей партии
Этого решения ждали с последних федеральных выборов, на которых партия катастрофически провалилась. Более того, провалились и ее союзники по большой коалиции. Все это, на мой взгляд, доказывает, что политик, чьи взгляды расходятся с реальностью, рано или поздно получит от этой реальности все, что заслуживает.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.