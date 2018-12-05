Варламов: Надеюсь на возобновление нормальных отношений с Украиной

Журналист Илья Варламов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Более 40% россиян выразили надежду на восстановление дружбы с Украиной

Более 40% россиян выразили надежду на восстановление дружбы с Украиной. При этом многие считают, что отношения нормализуются, но дружескими и братскими, как раньше, уже не будут никогда.

Я бы, в данном случае, никогда не говорил бы «никогда», я тоже надеюсь на возобновление нормальных отношений с Украиной. К сожалению, наши народы стали заложниками политической игры, и, конечно, ничего хорошего в этом нет. У многих оказались разделены семьи. В том, что эскалация конфликта происходит до сих пор, ничего хорошего нет. Поэтому, я надеюсь, мы когда-нибудь увидим и с нашей и с украинской стороны тех политиков, которые будут настроены не на войну, а на мир и возобновление дружеских отношений.

Топ-2: Кокорину и Мамаеву продлили арест

Тверской суд Москвы продлил до 8 февраля арест футболистам Мамаеву и Кокорину, обвиняемым в побоях и хулиганстве. Павел Мамаев и Александр Кокорин частично признали свою вину в совершении преступлений.

Новость ожидаемая. Если у нас человек попал в лапы правосудия, скорее всего, его будут мурыжить долгое-долгое время. Тем более, что дело очень резонансное, к нему привлечено слишком большое общественное внимание. Это уже политическая история. Конечно, если бы сегодня их освободили, или вообще отнеслись как-то снисходительно, народ бы это не воспринял. Народ уже собрался на казнь и даже занял самые хорошие места в партере. Мамаев и Кокорин стали жертвами своей глупости, несдержанности и своего хамства. Думаю, им придется сполна ответить за свой поступок, потому, что сейчас заднюю уже никто не даст.

Топ-3: В Гатчине учителя собрались засудить школьников за мемы

В Гатчинском лицее в Ленинградской области педагоги написали заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности 12-летних школьников, разместивших в интернете мемы с участием учителей. Четверо учеников создали в соцсети паблик, в котором выкладывали картинки со своими учителями.

Здесь мы видим просто огромную попасть между современным поколением и учителями, поэтому непонятно, чему такие учителя могут научить детей. Очень странное поведение. Мне кажется, если ученики рисуют на тебя мемы, издеваются над тобой, тебе просто нечего делать в школе. Я понимаю, что с учителями у нас не очень хорошая ситуация, в школы очередь из желающих устроиться на работу не стоит, но здесь я полностью на стороне школьников. Школьники – молодцы. Если учитель выстраивает свои отношения так, что на него начинают рисовать мемы, учителю стоит задуматься, почему так происходит. И уж точно не привлекать за это к уголовной ответственности. И вообще, сегодня нормальный человек может требовать привлечения к уголовной ответственности двенадцатилетних подростков? Что за бред, вообще? Кто этих людей вообще допустил до этой работы. Надеюсь, после этой истории их уволят и к детям больше подпускать не будут.