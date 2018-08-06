Варламов: Компьютер сможет писать романы эффективней Донцовой

Топ-1: Милонов призвал не сажать молодёжь за репосты, и не исключать из вузов
Слушайте, эта история с преследованием людей за лайки и репосты – просто какая-то дикость, и этого быть не должно. Никакого преследования! Ни исключения из вузов, ни, тем более, уголовных дел. Люди не сделали ничего общественно опасного. Вместо того, чтобы заниматься безопасностью и реальными проблемами, куча ресурсов страны тратится на эту ерунду. Людям ломают жизни, судьбы на ровном месте.
Топ-2: 66% россиян готовы смотреть в интернете фильмы в плохом качестве, но бесплатно
Мне кажется, это история про доступность легального контента. Как мы знаем, сейчас даже если человек хочет посмотреть какой-то фильм легально, вполне вероятно, он столкнется со сложностями. Особенно, если речь идет о какой-то редкой или старой картине. Мне кажется, что правообладателям нужно вести более гибкую политику и предоставлять людям с разным достатком разные варианты, чтобы все было доступно и удобно, чтобы был хороший выбор. Тогда, я думаю, люди будут платить также, как сейчас платят за музыку.
Топ-3: Правительство потратит 112,7 миллиона рублей на допобразование чиновников
Ну что, образование – это всегда хорошо, я очень рад. И был бы рад еще больше, если бы наших чиновников (особенно тех, что управляют городами), принудительно отправляли за границу, а потом на каком-нибудь публичном сайте они бы писали сочинение «Как я съездил и чему научился». Как Петр I, который ездил, смотрел, а потом возвращался, и использовал эти знания у нас. Пусть ездят, смотрят, но обязательно с отчетом! Чтобы мы видели, какой чиновник, какой мэр, какой губернатор чему научился.
Топ-4: Нейросеть и Лукьяненко совместно сочинили рассказ
Давно бытует мнение, что компьютер никогда не отнимет творческие профессии у человека. На самом деле, это заблуждение, потому, что, в первую очередь, пострадают как раз творческие профессии. Пострадает литература, живопись и даже архитектора. На основе созданной человеком архитектуры нейросить будет проектировать дом, а на основе книг создавать романы гораздо эффективней, чем это делает Дарья Донцова.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.