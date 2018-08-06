Варламов: Компьютер сможет писать романы эффективней Донцовой

Журналист Илья Варламов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Милонов призвал не сажать молодёжь за репосты, и не исключать из вузов

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не сажать молодёжь за репосты, а исключать из вузов. Милонов отметил, что негатив от публикации будет независимо от того, как именно человек действует — репостит сообщение или высказывает своё мнение.

Слушайте, эта история с преследованием людей за лайки и репосты – просто какая-то дикость, и этого быть не должно. Никакого преследования! Ни исключения из вузов, ни, тем более, уголовных дел. Люди не сделали ничего общественно опасного. Вместо того, чтобы заниматься безопасностью и реальными проблемами, куча ресурсов страны тратится на эту ерунду. Людям ломают жизни, судьбы на ровном месте.

Топ-2: 66% россиян готовы смотреть в интернете фильмы в плохом качестве, но бесплатно

66% респондентов ВЦИОМ заявили о готовности смотреть в интернете фильмы в плохом качестве, но бесплатно. За хорошее качество фильма готовы заплатить 34%.

Мне кажется, это история про доступность легального контента. Как мы знаем, сейчас даже если человек хочет посмотреть какой-то фильм легально, вполне вероятно, он столкнется со сложностями. Особенно, если речь идет о какой-то редкой или старой картине. Мне кажется, что правообладателям нужно вести более гибкую политику и предоставлять людям с разным достатком разные варианты, чтобы все было доступно и удобно, чтобы был хороший выбор. Тогда, я думаю, люди будут платить также, как сейчас платят за музыку.

Топ-3: Правительство потратит 112,7 миллиона рублей на допобразование чиновников

Правительство потратит 112,7 миллиона рублей на дополнительное образование российских чиновников из разных ведомств. Постановление о размещении госзаказа опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ну что, образование – это всегда хорошо, я очень рад. И был бы рад еще больше, если бы наших чиновников (особенно тех, что управляют городами), принудительно отправляли за границу, а потом на каком-нибудь публичном сайте они бы писали сочинение «Как я съездил и чему научился». Как Петр I, который ездил, смотрел, а потом возвращался, и использовал эти знания у нас. Пусть ездят, смотрят, но обязательно с отчетом! Чтобы мы видели, какой чиновник, какой мэр, какой губернатор чему научился.

Топ-4: Нейросеть и Лукьяненко совместно сочинили рассказ

Нейросеть и писатель-фантаст Сергей Лукьяненко совместно сочинили рассказ в стиле Гоголя и его цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Работу разделили на два этапа: сперва Лукьяненко придумал героев и основные ходы сюжета на основе украинского фольклора, а потом получившуюся канву обработали нейросетью.

Давно бытует мнение, что компьютер никогда не отнимет творческие профессии у человека. На самом деле, это заблуждение, потому, что, в первую очередь, пострадают как раз творческие профессии. Пострадает литература, живопись и даже архитектора. На основе созданной человеком архитектуры нейросить будет проектировать дом, а на основе книг создавать романы гораздо эффективней, чем это делает Дарья Донцова.

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.