Варламов: Чиновник должен отчитываться перед народом

Журналист Илья Варламов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: Российское правительство обяжет регионы реагировать на недовольство жителей в соцсетях

Российское правительство обяжет регионы реагировать на недовольство жителей в соцсетях. Власти выступили с инициативой запуска программы отслеживания ответов чиновников на местах на жалобы граждан в интернете. Сообщается, что система уже разработана, к 2019 году её распространят по всей стране. Программа будет мониторить соцсети «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники».

Ну, как мы знаем, у многих чиновников сегодня есть аккаунты в соцсетях, и они даже как-то пытаются реагировать на обращения в эти аккаунты, другой вопрос, что в этом нет никакого толку. Дело в том, что большинство чиновников не чувствуют, что зависят от избирателей, им все равно, что будет с их рейтингом. На мой взгляд, нужно добиваться того, чтобы чиновники напрямую отчитывались перед избирателями, а как они будут это делать, через социальные сети, или другими способами – все равно! Чиновник должен отчитываться перед избирателями на открытых, прямых и честных выборах, тогда он сам будет искать способы коммуникации, он будет отвечать и оперативно реагировать на проблемы.

Топ-2: Шесть сотрудников ярославской колонии задержаны после сообщений о пытках заключенного

Шесть сотрудников ярославской колонии задержаны после сообщений о пытках заключенного. Об этом сообщил областной Следственный комитет. Отмечается, что на территории исправительной колонии номер 1 и УФСИН по Ярославской области были проведены обыски и выемки документов.

Да, сейчас раскручивается эта страшная история, которая началась с видео, на котором 15 человек в форме пытают заключенного. Он лежит на столе, его избивают дубинками … Страшное видео, которое многих шокировало. Я хочу напомнить, что в колониях, в отделах полиции, в СИЗО каждый год у нас погибает больше людей, чем во время терактов, и на это нужно обращать внимание. Но, к сожалению, общество равнодушно к таким историям, и пока не появляется какие-то страшные свидетельства, пока не появляется картинка, обывателей это не трогает. Поэтому хочется попросить людей быть менее равнодушными. Это же тоже трагедия, что у нас гибнет каждый год столько человек, и с этим надо что-то делать.

Топ-3: Ведущий телеканала Fox News после интервью с Путиным отправился в отпуск в Россию

Ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес, бравший интервью у президента Владимира Путина в Хельсинки, после этого решил провести отпуск в России, и начал путешествие с Санкт-Петербурга, сообщила The New York Times.

Очень здорово, что человек приехал в Россию. Вообще, Россия, сточки зрения туризма – совершенно недооцененная страна. К нам приезжает в разы меньше людей, чем мы могли бы принять. Думаю, чемпионат мира по футболу на примере 11 городов, в которых проходили его этапы, показал, как в городе меняется атмосфера, когда в него приезжают туристы. Думаю, у нас народ распробовал, что такое праздник, что такое деньги, которые привозят туристы, что такое рабочие места, которые они создают, ведь это действительно хорошая возможность для пополнения бюджета.









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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.