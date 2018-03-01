Трушкин предложил премировать избирателей театральными билетами

Художественный руководитель Театра Антона Чехова Леонид Трушкин специально для НСН подготовил топ новостей уходящей недели.

Топ-1: Порядка 30 миллионов россиян собираются принять участие в «Часе Земли»

Порядка 30 миллионов россиян собираются принять участие в «Часе Земли», ежегодной экологической акции, которая пройдет 24 марта. Во Всемирном фонде дикой природы России сообщили, что это на 10 миллионов человек больше, чем в прошлом году.

Вот эта новость стала для меня новостью в прямом смысле этого слова. Суть этой акции заключается в том, что люди по всему миру на час выключают электричество, чтобы сохранить природные ресурсы. Мне кажется, что это очень полезное дело. Главное, чтобы в морозы не отключались электрообогреватели, а в больницах во время операций не гас свет. А так, мне нравится.

Топ-2: Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо впервые снимутся в одной ленте

Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо впервые снимутся в одной ленте. Это картина Квентина Тарантино под названием «Однажды в Голливуде». Фильм приурочен к 50-летию убийства супруги режиссера Романа Полански Шэрон Тейт членами секты Чарльза Мэнсона. Тарантино признался, что писал сценарий нового фильма 5 лет. В прокат лента «Однажды в Голливуде» выйдет 9 августа будущего года.

Я - не большой поклонник Тарантино, да и сама история для меня новая. Я, например, не знал, что супругу Романа Полански убили. Но фигура самого Полански для меня чрезвычайно интересна, с большим уважением отношусь к этому художнику

Топ-3: Сборной России предсказали победу на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Ирана по футболу Карлуш Кейруш заявил, что сборная России может выиграть домашний Чемпионат мира по футболу, который пройдёт летом 2018 года. Наставник похвалил игру сборной во время Кубка Конфедераций.

Я смотрел эти матчи, действительно на Кубке Конфедераций сборная России выглядела на редкость сильной командой. Так что – флаг в руки! Я мысленно расцелую Карлуша Кейруша, если он правильно предсказал результаты грядущего Чемпионата мира, я - ярый болельщик!

Топ-4: Впервые проголосовавших москвичей будут премировать билетами на концерты

Современный способ привлечь молодых избирателей на выборы президенты России придумали в Москве. Так впервые проголосовавшие получат бесплатные билеты на концерт российских звезд. В принципе, мне нравится эта идея, но я бы премировал добросовестных граждан, который пойдут голосовать, билетами в Большой театр ну или в Театр Антона Чехова.

Топ-5: Театр Антона Чехова приглашает на детский мюзикл «Игрушечный побег»

О проекте:

И, наконец, новость от Театра Чехова. 17 и 18 марта я настоятельно рекомендую родителям повести своих детей на спектакль нашего театра. Это мюзикл, который называется «Игрушечный побег». Я уже, так сказать, протестировал его на своих детях, а своим детям я склонен доверять, поскольку, вообще, они не большие поклонники моего творчества. Но, в данном случае, они были очень довольны. Хочу обратить ваше внимание на то, что покупать билеты лучше на сайте театра, потому, что сегодня спекулянты ушли в интернет и продают билеты с большими наценками. А у нас вы их купите по номинальной цене, она не так высока.

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.