Трунов: С малолетними преступниками нужно работать по-другому

Президент Союза Адвокатов России Игорь Трунов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Суд Улан-Удэ заключил под стражу подростка, устроившего резню

Суд Улан-Удэ заключил под стражу 15-летнего подростка, который устроил резню в местной школе, до 19 марта. До этого дня он находился на лечение в больнице после попытки самоубийства.

Конечно, наша репрессивная уголовная политика в отношении несовершеннолетних дает такие отрицательные результаты. Рецидив в среде малолетних нарушителей практически 100-процентный, то есть человек, который попал в тюрьму, оттуда уже к нормальной жизни не возвращается. Поэтому когда читаешь эту новость, понимаешь, что нужны реформы с молодежью, и с несовершеннолетней преступностью работать нужно по-другому.

Топ-2: В Женеве проходят слушания по российским конькобежцам

В Женеве продолжаются слушания в Спортивном арбитражном суде по делам российских конькобежцев.

Я недавно занимался этим вопросом и вопросом того, что из себя представляет Спортивный арбитраж в Женеве. А это суд при Олимпийском комитете, финансирующийся за счет средств Олимпийского комитета. Так что бы суд принял решение против Олимпийского комитета – это удивительная вещь для такого рода суда. Поэтому мы прорабатывали вот в этой части, что какое-то объективное решение все-таки можно добиться, обжалуя в Женеве или в других судах общей юрисдикции в Швейцарии. Эта общественная организация может быть и должна быть подсудна суду общей юрисдикции, где добиться какой-то справедливости, конечно, возможность гораздо выше и больше, чем добиться в спортивном арбитраже, то есть в суде, который создан самим Олимпийским комитетом.

Топ-3: Безработица достигла рекордного уровня

Количество безработных людей в мире достигло рекордной отметки, составив 192,7 миллионов человек. По сравнению с прошлым годом, показатель вырос на 2,6 миллиона человек.

Это, по моему мнению, конечно, победа прогресса. Ручной труд вытесняется, технологии приходят на смену человеку, роботы побеждают человека. И, конечно, мы должны строить определенную социальную систему перераспределения. И в данной ситуации Россия немного отстает. Этот разговор потихоньку переходит в сторону прогрессивной шкалы налогообложения.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.