Трещев: Биткоин популярен из-за жадности банков

Создатель проекта «RightCoin» и адвокат Александр Трещёв специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: В Совфеде прокомментировали «кремлевский доклад»

В Совете Федерации назвали легкомысленным намерение США ввести санкции на основе «кремлёвского доклада».

Все гораздо хуже, чем многим кажется. Все думают, что пронесло, однако ничего подобного. Это как каток, который будет ехать, и вы всегда будете чувствовать себя в опасности. В любой момент ваши активы могут не просто заморозить, а недвижимость конфисковать и продать с молотка заинтересованным людям, быть может, тем, кто еще вчера так ревностно заглядывал вам в рот.

Топ-2: Долги населения перед банками выросли на 13,2%

По данным ЦБ, за 2017 год совокупные долги населения перед банками выросли на 13,2% до 12,2 триллионов рублей.

Мы знаем, что банки, в своей совокупности, - самая большая пирамида, потому что на каждые 100 долларов, принесенные туда на сохранение, они выпускают еще две аналогичные бумажки, которые тут же дают в кредит людям, требуя за это реальные деньги, да еще обязывают всех внести залог в виде своего имущества. Поэтому то, что банки наращивают сейчас свои кредитные обязательства, это говорит лишь только о том, что они в очередной раз надеются на ЦБ и на государство, что они их не оставят и компенсируют за граждан эти долги. Но что-то вот мне кажется, что этого не произойдет. Поэтому банки останутся без этих триллионов, и мы увидим, что количество банков, у которых Набиулин отбирает лицензии, вырастет кратно.

Топ-3: Курс биткоина упал ниже 10 тысяч

Январь для биткоина оказался крайне неудачным месяцем. Курса самой популярной криптовалюты ужу дважды падал ниже психологической отметки 10 тысяч долларов.

Приятно, когда ты предсказывал месяц назад, что будет через месяц с биткоином, он падает и держится на этом курсе. В декабре биткоин начал торговаться на чикагской товарной бирже, и контракты заключали на сумму, превышающую 20 тысяч долларов, а это предсказание не сбылось. Это говорит о том, что в этот процесс подключилось огромное количество спекулянтов, которые сейчас трясут бедных тех, кто не уверен в биткоине, и сбрасывают их. Но посмотрите, не пройдет и двух недель, как он начнет существенно подрастать. Почему? Не потому что люди его любят, и он чем-то обеспечен, просто людям уже надоело, что проценты, которые вам платят за то, что вы держите деньги в банке, катастрофически снижаются.





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