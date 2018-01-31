Трещев: Биткоин популярен из-за жадности банков

Создатель проекта «RightCoin» и адвокат Александр Трещёв специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.
Топ-1: В Совфеде прокомментировали «кремлевский доклад»
Все гораздо хуже, чем многим кажется. Все думают, что пронесло, однако ничего подобного. Это как каток, который будет ехать, и вы всегда будете чувствовать себя в опасности. В любой момент ваши активы могут не просто заморозить, а недвижимость конфисковать и продать с молотка заинтересованным людям, быть может, тем, кто еще вчера так ревностно заглядывал вам в рот.
Топ-2: Долги населения перед банками выросли на 13,2%
Мы знаем, что банки, в своей совокупности, - самая большая пирамида, потому что на каждые 100 долларов, принесенные туда на сохранение, они выпускают еще две аналогичные бумажки, которые тут же дают в кредит людям, требуя за это реальные деньги, да еще обязывают всех внести залог в виде своего имущества. Поэтому то, что банки наращивают сейчас свои кредитные обязательства, это говорит лишь только о том, что они в очередной раз надеются на ЦБ и на государство, что они их не оставят и компенсируют за граждан эти долги. Но что-то вот мне кажется, что этого не произойдет. Поэтому банки останутся без этих триллионов, и мы увидим, что количество банков, у которых Набиулин отбирает лицензии, вырастет кратно.
Топ-3: Курс биткоина упал ниже 10 тысяч
Приятно, когда ты предсказывал месяц назад, что будет через месяц с биткоином, он падает и держится на этом курсе. В декабре биткоин начал торговаться на чикагской товарной бирже, и контракты заключали на сумму, превышающую 20 тысяч долларов, а это предсказание не сбылось. Это говорит о том, что в этот процесс подключилось огромное количество спекулянтов, которые сейчас трясут бедных тех, кто не уверен в биткоине, и сбрасывают их. Но посмотрите, не пройдет и двух недель, как он начнет существенно подрастать. Почему? Не потому что люди его любят, и он чем-то обеспечен, просто людям уже надоело, что проценты, которые вам платят за то, что вы держите деньги в банке, катастрофически снижаются.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.