Толстой: Украине пора решить, оккупант Россия или партнёр

Топ-1: Умер народный артист РСФСР Николай Караченцов
Конечно, это огромная утрата, но мы все сохраним самую-самую светлую память об этом замечательном актере. Хочу воспользоваться моментом и выразить соболезнования родным и близким Николая Караченцова, да и вообще всем нам: тем, кто его любил, и будет продолжать любить во всех замечательных ролях, в его творчестве.
Топ-2: Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД
Это важное событие. Решение Соединенных Штатов уже осудили многие и в европейских странах, и в других государствах. Эта ситуация ставит мир в гораздо более опасную ситуацию, поскольку любая гонка вооружений – это и лишние расходы и лишняя опасность.
Топ-3: Варианты российских контрсанкций против Украины назвал Медведев
Это решение логичное и обоснованное. Напомню, что Украина уже не первый год называет нашу страну оккупантом. При этом, показатели товарооборота остаются высокими. Украина закупала российские товар и через Белоруссию, и напрямую (так закупалось, например, дизельное топливо). Поэтому, наверное, нужно как-то осмыслить ситуацию, все понять и определиться. Если Россия – оккупант, тогда пора прекращать эту торговлю, которая, на сегодняшний день ведется, прежде всего, в пользу Украины.
Топ-4: Президент принял отставку губернатора Забайкальского края
Надо сказать, что Забайкальский край – это довольно сложный регион. Много лет он остается депрессивным, наблюдается отток населения. Новый исполняющий обязанности губернатора уже попросил распространить льготный режим жителей Дальнего Востока и на Забайкалье. Ему предстоит сложная работа. Надеюсь, удастся вернуть в край людей и деловую активность. Пока здесь только вырубается тайга.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.