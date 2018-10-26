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Толстой: Украине пора решить, оккупант Россия или партнёр

26 Октября 2018 в 22:00
Толстой: Украине пора решить, оккупант Россия или партнёр
Заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой специально для НСН подготовил топ главных новостей на его взгляд.

Топ-1: Умер народный артист РСФСР Николай Караченцов

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
Петр Толстой: Умер народный артист РСФСР Николай Караченцов. Актёра не стало в возрасте 73 лет.

Конечно, это огромная утрата, но мы все сохраним самую-самую светлую память об этом замечательном актере. Хочу воспользоваться моментом и выразить соболезнования родным и близким Николая Караченцова, да и вообще всем нам: тем, кто его любил, и будет продолжать любить во всех замечательных ролях, в его творчестве.

Топ-2: Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД

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Петр Толстой: Дональд Трамп заявил, что Штаты выйдут из ДРСМД. Он также отметил, что США намерены наращивать ядерный потенциал. Владимир Путин, в свою очередь, заявил о готовности быстро и эффективно ответить на вероятный выход Вашингтона из соглашения.

Это важное событие. Решение Соединенных Штатов уже осудили многие и в европейских странах, и в других государствах. Эта ситуация ставит мир в гораздо более опасную ситуацию, поскольку любая гонка вооружений – это и лишние расходы и лишняя опасность.

Топ-3: Варианты российских контрсанкций против Украины назвал Медведев

Россия и Украина
Петр Толстой: Варианты российских контрсанкций против Украины назвал премьер Дмитрий Медведев. В соответствии с указом президента Владимира Путина о применении специальных экономических мер в отношении Украины в связи с недружественными действиями Киева будут блокированы украинские активы на территории России, введен запрет на вывод финансовых капиталов из РФ на Украину. Кроме того, Москва может запретить для поставки на территорию России ряд украинских товаров. 

Это решение логичное и обоснованное. Напомню, что Украина уже не первый год называет нашу страну оккупантом. При этом, показатели товарооборота остаются высокими. Украина закупала российские товар и через Белоруссию, и напрямую (так закупалось, например, дизельное топливо). Поэтому, наверное, нужно как-то осмыслить ситуацию, все понять и определиться. Если Россия – оккупант, тогда пора прекращать эту торговлю, которая, на сегодняшний день ведется, прежде всего, в пользу Украины.

Топ-4: Президент принял отставку губернатора Забайкальского края

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Петр Толстой: Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой. На её место временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Осипов.

Надо сказать, что Забайкальский край – это довольно сложный регион. Много лет он остается депрессивным, наблюдается отток населения. Новый исполняющий обязанности губернатора уже попросил распространить льготный режим жителей Дальнего Востока и на Забайкалье. Ему предстоит сложная работа. Надеюсь, удастся вернуть в край людей и деловую активность. Пока здесь только вырубается тайга.


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.


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