Сюткин: Лучшая диета – это привычка есть поменьше!

Музыкант Валерий Сюткин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: В России выросло число зарегистрированных браков

В 2017 году число зарегистрированных браков в России выросло на 6,5% по сравнению с предыдущим годом — до 1,05 млн пар. По данным Росстата, эта динамика оказалась положительной впервые за четыре года.

Ну что, эта новость радует, значит численность населения нашей страны растет. А говоря простым языком, приятно, что рождаются дети. Когда ребенок рождается, никогда не думайте: «Вот, чем мы будем его кормить?». Да справитесь! Молодость дает вам возможность рожать – рожайте и получайте удовольствие! Как сказал Джек Николсон, дети и собаки дают жизни то наполнение, которое без них просто невозможно. Так что рожайте и будьте счастливы!

Топ-2: Трамп рассматривает вариант введения смертной казни для наркодельцов

Дональд Трамп рассматривает вариант введения смертной казни для наркодельцов. По оценкам экспертов, если не принять срочных мер, то от отравления опиоидными препаратами в Штатах в ближайшие 10 лет может умереть около 500 тысяч человек.

Какое счастье! Какое счастье, что я в своей жизни прошел мимо всего этого! Действительно, эта привычка погубила огромное количество людей. Мне хочется сказать: делайте, как я и не обращайте внимания на подобные вещи. В конце концов, если вам хочется снять стресс, делайте это на спорт-площадке, проводите больше времени со своими близкими и не пытайтесь заглушить какую-то боль наркотиками. С одной стороны, это, конечно, популизм, с другой я говорю абсолютно искренне: это такой вред!

Топ-3: Ученые рассказали, какое поколение особенно склонно к ожирению

Люди, родившиеся в период с начала 1980-х по середину 1990-х годов больше, чем предыдущие поколения, склонны к ожирению. К такому выводу пришли британские ученые. Исследователи рассказали, что у более чем 70 процентов миллениалов будут наблюдаться проблемы с лишним весом в возрасте от 35 до 44 лет. При этом отмечается, что у людей, которые родились в период с 1945 по 1955 год, лишь пять из десяти человек имели избыточный вес в этом возрасте.

Первое, что я хочу сказать по этому поводу: лучшая диета – это привычка есть поменьше. Это привычка: ваш желудок постоянно требует чего-то новенького, требует что-то заедать. Даже когда телевизор смотрите – заедаете. Старайтесь кидать в рот поменьше лишнего, и удача к вам потянется. Хотя, когда изнуряешь себя диетами слишком сильно, жира становится меньше, но физиономия делается грустней. А выражение лица – это и есть самое важное, гораздо важней одежды, которая на вас надета. С возрастом у нас у всех характер отражается на лице. Поменьше завидуйте, поменьше занимайтесь ненужным самокопанием и все у вас будет хорошо.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.