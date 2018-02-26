Сюткин: Лучшая диета – это привычка есть поменьше!

Топ-1: В России выросло число зарегистрированных браков
Ну что, эта новость радует, значит численность населения нашей страны растет. А говоря простым языком, приятно, что рождаются дети. Когда ребенок рождается, никогда не думайте: «Вот, чем мы будем его кормить?». Да справитесь! Молодость дает вам возможность рожать – рожайте и получайте удовольствие! Как сказал Джек Николсон, дети и собаки дают жизни то наполнение, которое без них просто невозможно. Так что рожайте и будьте счастливы!
Топ-2: Трамп рассматривает вариант введения смертной казни для наркодельцов
Какое счастье! Какое счастье, что я в своей жизни прошел мимо всего этого! Действительно, эта привычка погубила огромное количество людей. Мне хочется сказать: делайте, как я и не обращайте внимания на подобные вещи. В конце концов, если вам хочется снять стресс, делайте это на спорт-площадке, проводите больше времени со своими близкими и не пытайтесь заглушить какую-то боль наркотиками. С одной стороны, это, конечно, популизм, с другой я говорю абсолютно искренне: это такой вред!
Топ-3: Ученые рассказали, какое поколение особенно склонно к ожирению
Первое, что я хочу сказать по этому поводу: лучшая диета – это привычка есть поменьше. Это привычка: ваш желудок постоянно требует чего-то новенького, требует что-то заедать. Даже когда телевизор смотрите – заедаете. Старайтесь кидать в рот поменьше лишнего, и удача к вам потянется. Хотя, когда изнуряешь себя диетами слишком сильно, жира становится меньше, но физиономия делается грустней. А выражение лица – это и есть самое важное, гораздо важней одежды, которая на вас надета. С возрастом у нас у всех характер отражается на лице. Поменьше завидуйте, поменьше занимайтесь ненужным самокопанием и все у вас будет хорошо.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.