Сванидзе: В пенсионной реформе крайней может оказаться Госдума

Журналист и публицист Николай Сванидзе специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: Госдума в первом чтении рассмотрела пенсионный законопроект

Госдума в первом чтении рассмотрела пенсионный законопроект. При этом парламентарии решили отвести на подготовку документа в два раза больше времени, чтобы учесть все замечания ко второму чтению.

Знаете, это, наверное, главный законопроект последних лет, поэтому здесь ничего нельзя предсказать. Скорее всего, он будет принят Думой, но его дальнейшая судьба покрыта мраком неизвестности. Нельзя исключить, что под давлением непопулярности этой реформы сам Путин скажет: «Нет, вы знаете, я был сторонником (ну или правительство было сторонником), но теперь я вижу, что народ – против, а я – как народ!». Этого исключить нельзя, поэтому Дума сейчас в очень сложном положении: с одной стороны – нужно принимать, а с другой – они понимают, что могут оказаться крайними.

Топ-2: Трамп отказался обвинять Путина во лжи

Американский президент Дональд Трамп отказался обвинять российского коллегу Владимира Путина во лжи в связи со «вмешательством России» в выборы в США. Об этом он сказал в эфире телеканала CBS.

Вы знаете, с одной сторон, хорошо, что Трамп непосредственно после встречи с Путиным отказывается обвинять его во лжи, потому, что тогда ему следовало бы сделать это во время встречи. Но, с другой стороны, не нужно строить иллюзий, потому, что он работает на внутреннего американского избирателя и если он увидит, что оказался под ударом, он скажет все, что угодно. Он – фанфарон и Хлестаков! Поэтому к этой новости я бы отнеся сдержано.

Топ-3: Предприниматели России заметили снижение уровня коррупции

Предприниматели России заметили снижение уровня коррупции. Если полгода назад об этом заявляли 25% опрошенных бизнесменов, то сейчас такой точки зрения придерживаются 39% участников опроса. При этом 72 % респондентов рассказали, что сталкиваются с коррупцией время от времени, ещё 17,5% - никогда. Таковы данные Торгово-промышленной палаты.

Ну, я думаю, рано радостно бить себя по ляжкам и говорить, что мы победили коррупцию. Информация, как бы, оптимистичная, но непонятно, почему представители бизнес-сообщества ответили именно так. Может они сделали это потому, что думают, что говорить что-то другое просто бесполезно, не знаю. Но по моим ощущениям, не бизнесмена, борьба с коррупцией пока не складывается.

Топ-4: Овечкин стал лучшим спортсменом года по версии американской премии ESPY

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин стал лучшим спортсменом года по версии американской премии ESPY.

Александр Овечкин – замечательный спортсмен, харизматичный, эффективный! И тут не нужно забывать, что для американцев и канадцев (а НХЛ объединяет США и Канаду) футбол (или, по-американски - soccer) менее важен, чем хоккей, американский футбол, баскетбол и бейсбол. Это - виды спорта номер один, два три и четыре (номера могут меняться). Но, так или иначе, поздравляем Овечкина.

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.