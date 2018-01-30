Сванидзе назвал лестным попадание в «кремлевский доклад»

Публицист Николай Сванидзе специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Американский Минфин представил Конгрессу США «кремлевский доклад»

Американский Минфин представил Конгрессу США «кремлевский доклад», в который вошли 210 россиян.

Ну вы знаете, давно ждали так называемого «списка Путина» и дождались. В общем, он, конечно, достаточно смешно выглядит. Напоминает справочник «Кто есть кто в Российской Федерации в политике и бизнесе». Сейчас в него даже лестно попасть людям, которые в нем есть. Кто не в списке, наверное, ему и неприятно. «А почему ты не в списке? – его будут спрашивать, - ты что, на американцев работаешь?!». Технический список абсолютно. Это предупреждение. Он не санкционный. Он означает «ребята, мы за вами следим, и если мы убедимся в вашей коррумпированности, тогда вы попадете в другой список, более узкий, более закрытый, и он уже будет санкционным». И тогда уже будет не смешно.

Топ-2: Могут запретить высаживать безбилетников на мороз

Министерство транспорта предложило запретить высаживать безбилетных пассажиров на мороз.

Это логично. Это абсолютно правильно. Сколько случаев за последнее время, что маленького ребенка, который едет без билета или забыл билет или просто пошалил, его высаживают на мороз, с возможными тяжелыми последствиями для его здоровья, а то и жизни. Это наказание, которое совершенно не соответствует степени преступления. Конечно, нельзя этого делать ни в коем случае. Штрафуйте, Бога ради. Не можете штрафовать там, заводите дело, но высаживать на мороз человека нельзя так.

Топ-3: СПЧ попросил копию «Смерти Сталина» на изучение

Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов обратился в Минкультуры с просьбой предоставить цифровую копию фильма «Смерть Сталина». Ее хотят отдать на просмотр и изучение группе по увековечению памяти жертв репрессий.

Правильное решение Михаила Федотова. Я согласен, сам как член Совета по правам человека при президенте. Абсолютно согласен с этим решением, потому что это очень похоже на политическую цензуру. Почему запретили к прокату «Смерть Сталина»? Почему отозвали лицензию? В чем дело? Что там такое? Порнографии там нет, насколько я понимаю. Призывов к насильственной смене власти, вообще никаких конституционных призывов, там нет. Почему меня кто-то должен учить нравственности? Вот кому-то можно смотреть фильм, и на него это не повлияет, а мне нельзя смотреть фильм, на меня это плохо повлияет. Это что такое?

Топ-4: 95 лет со дня рождения Гайдая

Сегодня веселая дата - 95 лет назад родился Леонид Гайдай.

Человек безумного искрометного таланта, я бы сказал даже гениальности. Человек фантастического чувства юмора и режиссерского дарования. Вы представляете, я был на премьере «Кавказской пленнице» в московском кинотеатре. Зал валялся просто по полу каждую минуту. Я думаю, что это было опасно для здоровья, такой смех. Потрясающего таланта человек. Спасибо ему и Царство небесное.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.