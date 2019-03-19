Сванидзе: Назарбаев ушел так, чтобы остаться

Топ-1: Назарбаев сообщил о своей отставке с поста президента
«Человек 30 лет стоял сначала во главе республики в качестве первого секретаря, потом во главе суверенного государства, как президент. Очень крупная фигура и очень крупный шаг. Он ушел от власти. Как бы. На самом деле, он оставил власть своему близкому человеку Токаеву (руководителю Сената), а сам остался руководителем Совета безопасности своей страны и руководителем партии власти. Так что я думаю, от власти он не ушел. Это такой вариант «уйти и остаться», - заметил Николай Сванидзе в беседе с НСН.
Топ-2: Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
«Действительно, нормальные отношения между Порошенко и Путиным уже невозможны. Кремль откровенно болеет за любого кандидата в президенты, лишь не Порошенко. Хоть черт с рогами! Вообще, это старая история. То же самое было у нас с Грузией: болели за кого угодно, только не за Саакашвили. И такой перевод межгосударственных отношений на личный уровень к добру никогда не приводит. А если будет Порошенко? Что, у нас вообще никаких отношений с Украиной не будет? У Порошенко выиграть выборы шансов не так много, но они есть», - подчеркнул в беседе с НСН Николай Сванидзе.
Топ-3: Путин подписал закон об ответственности за неуважение к власти
«Кто бы сомневался. Ничего хорошего в этом нет. Если государство запускает законы, наказывающие за неуважение к государству, это свидетельствует о том, что само государство себя не очень уважает. Уважение насильно, как известно, не добиваются», - отметил Николай Сванидзе в беседе с НСН.
Топ-4: Составлен рейтинг регионов России по количеству разводов
«В той части, которая касается редких случаев разводов, что называется, картина маслом. Ясно, что наш мусульманский российский Восток дает стерильный, классический пример стабильного брака. Там просто в национальных традициях заложено, что брак не расторгается. А вот что касается рекордно низких показателей разводов, здесь интересно. Два крайних региона: Сахалинская область крайне бедная, а Ямало-Ненецкий автономный округ – самый богатый в нашей стране. Так вот, самые бедные и самые богатые в России расторгают брак чаще других», - резюмировал Николай Сванидзе в беседе с НСН.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.