Сванидзе: Назарбаев ушел так, чтобы остаться

Журналист и публицист Николай Сванидзе специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Назарбаев сообщил о своей отставке с поста президента

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил о своей отставке. Заявление о сложении с себя президентских полномочий он сделал в ходе обращения к народу.

«Человек 30 лет стоял сначала во главе республики в качестве первого секретаря, потом во главе суверенного государства, как президент. Очень крупная фигура и очень крупный шаг. Он ушел от власти. Как бы. На самом деле, он оставил власть своему близкому человеку Токаеву (руководителю Сената), а сам остался руководителем Совета безопасности своей страны и руководителем партии власти. Так что я думаю, от власти он не ушел. Это такой вариант «уйти и остаться», - заметил Николай Сванидзе в беседе с НСН.

Топ-2: Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается «варить кашу» с Владимиром Путиным. Так он ответил на ранее высказанные слова российского лидера по вопросу взаимоотношений с Киевом. Во время своей поездки в Крым Путин сказал, что российский и украинский народ не находятся в ссоре, но с нынешними руководителями Украины Кремль не может прийти к взаимопониманию

«Действительно, нормальные отношения между Порошенко и Путиным уже невозможны. Кремль откровенно болеет за любого кандидата в президенты, лишь не Порошенко. Хоть черт с рогами! Вообще, это старая история. То же самое было у нас с Грузией: болели за кого угодно, только не за Саакашвили. И такой перевод межгосударственных отношений на личный уровень к добру никогда не приводит. А если будет Порошенко? Что, у нас вообще никаких отношений с Украиной не будет? У Порошенко выиграть выборы шансов не так много, но они есть», - подчеркнул в беседе с НСН Николай Сванидзе.

Топ-3: Путин подписал закон об ответственности за неуважение к власти

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ.

«Кто бы сомневался. Ничего хорошего в этом нет. Если государство запускает законы, наказывающие за неуважение к государству, это свидетельствует о том, что само государство себя не очень уважает. Уважение насильно, как известно, не добиваются», - отметил Николай Сванидзе в беседе с НСН.

Топ-4: Составлен рейтинг регионов России по количеству разводов

Составлен рейтинг регионов России по количеству разводов. Чаще всего разводятся жители Сахалинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Наиболее редким случаем расторжение брака является в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Тыве и Северной Осетии.

«В той части, которая касается редких случаев разводов, что называется, картина маслом. Ясно, что наш мусульманский российский Восток дает стерильный, классический пример стабильного брака. Там просто в национальных традициях заложено, что брак не расторгается. А вот что касается рекордно низких показателей разводов, здесь интересно. Два крайних региона: Сахалинская область крайне бедная, а Ямало-Ненецкий автономный округ – самый богатый в нашей стране. Так вот, самые бедные и самые богатые в России расторгают брак чаще других», - резюмировал Николай Сванидзе в беседе с НСН.





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