Сванидзе: Наши санкции Вашингтон может не почувствовать

Журналист и публицист Николай Сванидзе специально для НСН подготовила топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Россия может лишиться права подавать заявки на проведение международных соревнований

Россия по новым нормам может лишиться права подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований. Соответствующие поправки в кодекс Всемирного антидопингового агентства вступят в силу 1 апреля. Согласно им заявки будут принимать только от тех стран, Национальный олимпийский комитет и Национальная антидопинговая организация которых соответствуют кодексу WADA.

Ну, вы знаете, влипли-то мы по полной программе. С WADA и допингом сейчас мало никому не кажется. Сейчас миновала Олимпиада, вроде бы, можно перекреститься, что отскочили и даже два «золота» взяли, но еще не вечер. Как известно, у нас скоро начнется Чемпионат мира по футболу. Думаю, здесь все будет в порядке, но в дальнейшем с проведением таких крупных турниров у нас возникнут проблемы. Даже если не будет запрета, о котором говорилось выше, по факту соревнования подобного уровня нам просто никто не даст, по факту. Но, может оно и к лучшему – деньги сэкономим. Ну а в том, что касается нашей репутации в мире, а репутация в спортивном мире – это часть общей репутации, хвастаться нам нечем.

Топ-2: Ответ Москвы на возможные санкции США может быть дан в разной форме

: Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ответ Москвы на возможные санкции минфина США в отношении России может быть дан в разной форме.

Какая тут разная форма? У нас с Соединенными Штатами Америки порядковая разница в экономических потенциалах. Порядковая! Поэтому их экономические санкции в отношении нас, к сожалению, весьма чувствительны. Что касается наших санкций в отношении США, не вполне представляю, какими они вообще могут быть. А поскольку этого не представляет и МИД, и Сергей Рябков, он говорит, что санкции могут быть различными. На самом деле, я лично сомневаюсь в том, что они вообще могут быть сколько-нибудь чувствительными для Вашингтона.

Топ-3: Новый фильм Серебренникова может не получить прокатное удостоверения

Фильм Кирилла Серебрянникова «Лето», рассказывающий историю Виктора Цоя и группы «Кино» может не получить прокатное удостоверение. По крайней мере, с такой просьбой к министру культуры обратился депутат Госдумы Виталий Милонов. Он опирается на мнении рок-музыкантов, которые уже видели ленты, а они утверждают, что история в фильме далека от реалий того времени.

После прочтения новости у меня появилось несколько вопросов. Во-первых, почему Виталий Милонов должен решать, давать прокатное удостоверение новому фильму Серебренникова, или не давать? Во-вторых, на мнение каких рок-музыкантов опирался Виталий Милонов? Вероятно, Кирилл Серебренников тоже опирался на мнение рок-музыкантов, только других. И, наконец, почему вообще рок-музыканты, Милонов или даже Министерство культуры должны решать, соответствует фильм «Лето» реалиям описанного в нем времени, или нет? Это – художественное кино, это – не учебник истории. И в своем художественном фильме Кирилл Серебренников в праве изобразить ситуацию такой, какой он ее видит. Я думаю, что это – часть травли Кирилла Серебренникова. Иначе истолковать всю эту свистопляску вокруг фильма «Лето» не могу.

Топ-4: В «Китайском Твиттере» введена жесткая цензура

В социальной сети Weibo (китайском аналоге Твиттера) больше нельзя найти записи по нескольким десяткам запросов, в том числе с латинской буквой «N». К числу запрещённых выражений относятся слова «пожизненный», «бессмертный» и «культ личности», а также названия книг о гражданской войне в Китае, антиутопий «Скотный двор», «Дивный новый мир» и «1984».

Вы знаете, это очень смешно. Дело в том, что Коммунистическая партия Китая предлагает (и несомненно, что это предложение будет утверждено), исключить запрет на пребывание у власти в стране больше двух сроков подряд. Понятно, почему в списке запрещенных оказалось слово «пожизненный» - власть будет пожизненной. «Бессмертный» - это слово запретили потому, что власть будет до самой смерти. «Культ личности» - запрещенное выражение потому, что, естественно, если человек будет у власти пожизненно, от культа личности никуда не деться. Ну а что касается запрещенных антиутопий, все это – книги о тоталитарной системе, а Китай снова превращается в тоталитарную страну, и боится всяких параллелей, всякого сарказма, всякой правды о себе.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.