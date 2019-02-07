Сванидзе: История с Петровым и Бошировым нам еще аукнется

Журналист и публицист Николай Сванидзе специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: У Петрова и Боширова обнаружился «сообщник»

Третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля, остался в Британии после покушения. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на свои источники. По информации издания, некий офицер под вымышленным именем Сергей Федотов прибыл в Великобританию одновременно с Петровым и Бошировым и должен был вместе с ними вернуться в Москву. Однако перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс.

Эта ситуация уже подвержена разным мифам и скоро будет просто целое литературно-историческое обозрение на эту тему: про Петрова, Баширова и этого нового человека по фамилии Федотов. Напрасны надежды на то, что эта история умерла. Правовая система Запада построена таким образом, что она едет медленно, но, в конце концов, приезжает, куда следует. Мы еще услышим об этой истории, и, боюсь, нам это будет неприятно.

Топ-2: Названа стоимость обеспечения автономности российского сегмента интернета

Реализация закона об автономной работе российского сегмента интернета обойдется бюджету в 1,8 миллиарда рублей до 2021 года. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на анонимный источник и документацию федерального бюджета.

Плохая история, дорогие друзья! Мало того, что российский интернет хотят отделить от мирового, устроить нам эдакий маленький интернет-загончик. Так ведь это будет стоить нам с вами, налогоплательщикам, почти 2 млрд рублей. Конечно, сумма не бог весть какая, есть у нас граждане, которые имеют квартиры примерно такой стоимости. Но, тем не менее, какая-никакая денежка. И за эти наши деньги нас с вами хотят оградить от мирового интернета, к которому мы уже как-то привыкли.

Топ-3: Учительницу чуть не уволили из-за фото в закрытом купальнике

Учительнице одной из школ Барнаула предложили уволиться из-за ее фотографии в купальнике, опубликованной в соцсетях. Об этом педагог рассказала в интервью местному телеканалу . По ее словам, она преподает русский язык и литературу, а в свободное время занимается зимним плаванием. После успеха в очередных соревнованиях женщина сфотографировалась в закрытом купальнике и разметила снимок в соцсетях.

Почему учительницу чуть не уволили – я не знаю, на мой взгляд, это – чистое ханжество. Почему женщина (учительница она или не учительница), не может разместить в соцсетях свое фото в купальнике (тем более, в закрытом)? Не хотите - не смотрите! Лично я никакого разврата в снимке женщины в купальнике не нахожу.

Топ-4: Школьник, посетивший американский конгресс, заснул во время обращения президента США к нации

Американский школьник Джошуа Трамп, приглашенный семьей президента США в конгресс, заснул во время обращения лидера страны к нации. И стал символом «антитрамповского сопротивления». Джошуа Трамп — ученик средних классов. Мальчику пришлось уйти из школы из-за того, что одноклассники дразнили его из-за фамилии. Чтобы поддержать ребенка, первая леди Меланья Трамп пригласила его на выступление президента. Пока американский лидер зачитывал речь, Джошуа уснул.

Благими намерениями вымощена дорога в ад. Хотели, как лучше, получилось – как всегда. Как мы понимаем, то, что мальчики заседают во время выступления Трампа, в чисто рейтинговом плане президенту на пользу не пойдет.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.