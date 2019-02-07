Сванидзе: История с Петровым и Бошировым нам еще аукнется

Топ-1: У Петрова и Боширова обнаружился «сообщник»
Эта ситуация уже подвержена разным мифам и скоро будет просто целое литературно-историческое обозрение на эту тему: про Петрова, Баширова и этого нового человека по фамилии Федотов. Напрасны надежды на то, что эта история умерла. Правовая система Запада построена таким образом, что она едет медленно, но, в конце концов, приезжает, куда следует. Мы еще услышим об этой истории, и, боюсь, нам это будет неприятно.
Топ-2: Названа стоимость обеспечения автономности российского сегмента интернета
Плохая история, дорогие друзья! Мало того, что российский интернет хотят отделить от мирового, устроить нам эдакий маленький интернет-загончик. Так ведь это будет стоить нам с вами, налогоплательщикам, почти 2 млрд рублей. Конечно, сумма не бог весть какая, есть у нас граждане, которые имеют квартиры примерно такой стоимости. Но, тем не менее, какая-никакая денежка. И за эти наши деньги нас с вами хотят оградить от мирового интернета, к которому мы уже как-то привыкли.
Топ-3: Учительницу чуть не уволили из-за фото в закрытом купальнике
Почему учительницу чуть не уволили – я не знаю, на мой взгляд, это – чистое ханжество. Почему женщина (учительница она или не учительница), не может разместить в соцсетях свое фото в купальнике (тем более, в закрытом)? Не хотите - не смотрите! Лично я никакого разврата в снимке женщины в купальнике не нахожу.
Топ-4: Школьник, посетивший американский конгресс, заснул во время обращения президента США к нации
Благими намерениями вымощена дорога в ад. Хотели, как лучше, получилось – как всегда. Как мы понимаем, то, что мальчики заседают во время выступления Трампа, в чисто рейтинговом плане президенту на пользу не пойдет.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.