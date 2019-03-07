Сукачев: Вместо вытрезвителей придумайте другую хренотень!

Гарик Сукачев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

ТОП-1: Чиновница во Владимире заявила, что государство не обязано кормить детей

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организацией питания школьников должны заниматься родители. При этом ни органы местного самоуправления, ни департамент образования, ни школы не обязаны выделять деньги на питание детей.

«Хочется спросить вас, Ольга Беляева, вы в своем уме? Вы, наверно не знаете, что средняя зарплата по стране, это 15 тысяч рублей, ну может быть 20. Вы никогда не задумывались, что родители отдают последние деньги для того, чтобы покупать продукты для детей, чтобы кормить их дома. А теперь вы хотите, чтобы родители платили за малышей, первоклашек в школе, в детских садах и в яслях? Хорошо живете, Ольга Беляева!», — уличил чиновницу в эфире НСН Гарик Сукачев.

ТОП-2: В России снова появятся вытрезвители

В Совете Федерации готовится законопроект о возрождении системы вытрезвителей. Причем пребывание в них предлагается сделать платным, за счет самих постояльцев.

«Ну, я поздравляю вас ребята, это очередная коррупционная кормушка, на мой взгляд. Потому что ничего теперь не мешает создать летучие группы вытрезвителей, чтобы вылавливали в пятницу вечером веселую молодежь, возвращающуюся с вечеринки, отправлять их в места на платные койки и тем самым отравлять им выходные. Молодцы пацаны! Придумайте еще какую-нибудь хренотень!», — посоветовал в эфире НСН Гарик Сукачев.

ТОП-3: Мороз вернулся в столицу

Москвичей и гостей города ждет гололедица.

О проекте:

«Ну что же, друзья, есть старая русская поговорка: «Пришел марток — надевай семь порток!». Так что будьте осторожны и на тротуарах и на дорогах», — предупредилв эфире

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.