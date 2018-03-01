Столичные волонтеры готовятся к ЧМ-2018

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.
Топ-1: Около шести тысяч московских волонтеров пройдут обучение к Чемпионату мира по футболу
Алексей Шапошников:
Московские волонтеры начали подготовку к чемпионату мира по футболу, который пройдет этим летом в столице. Почти шесть тысяч человек изучат правила безопасности и узнают, как встретить гостей на вокзалах и в аэропортах, помочь организовать культурные площадки и рассказать о достопримечательностях. Кроме этого, к чемпионату мира по футболу специальную подготовку проходят медики, контролеры, сотрудники гостиниц и таксисты. Напомню, что мундиаль пройдет в Москве и еще в 10 российских городах с 14 июня по 15 июля. Столица примет 12 матчей.
Топ-2: Игровые городки появились на восьми столичных вокзалах
Алексей Шапошников:
Столичные власти завершили программу по оснащению московских вокзалов детскими игровыми зонами. Городки для игр открыты на всех железнодорожных вокзалах Москвы, откуда отправляются поезда дальнего следования. Площадки расположены в залах ожидания и оборудованы горками, лабиринтами, интерактивными развлечениями. Игровые зоны можно посещать бесплатно.
Топ-3: В столице стартует конкурс «Московское качество–2018»
Алексей Шапошников:
Конкурс «Московское качество» проходит под патронатом Московской городской Думы. В Москве он проводится в четвертый раз. В ходе голосования на сайте Московской торгово-промышленной палаты жители столицы смогут выбрать лучшие товары и услуги. В этом году номинаций несколько. Среди них - «Хлеб и кондитерские изделия», «Здоровое питание», «Коммуникация управляющих компаний с жителями». Также в течение года планируется оценивать спортивные магазины, сетевые кафе и рестораны, а также сыры отечественных производителей. Голосование стартует 7 марта.
Топ-4: Большая кольцевая линия метро соединит Рижский и Савеловский вокзалы Москвы
Алексей Шапошников:
У двух станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена будут выходы к железнодорожным вокзалам. Со станции «Нижняя Масловка» можно будет пройти к платформам Савеловского вокзала, а из вестибюля станции «Ржевская» запроектированы выходы к Рижскому вокзалу. Станцию «Нижняя Масловка» планируется достроить к концу этого года. На «Ржевской» пока идет подготовка к строительству. Напомню, что недавно был открыт первый участок Большой кольцевой линии метро от «Петровского парка» до «Делового центра». Полностью новую ветку подземки должны достроить за пять лет.