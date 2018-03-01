Столичные волонтеры готовятся к ЧМ-2018

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.

Топ-1: Около шести тысяч московских волонтеров пройдут обучение к Чемпионату мира по футболу

Московские волонтеры начали подготовку к чемпионату мира по футболу, который пройдет этим летом в столице. Почти шесть тысяч человек изучат правила безопасности и узнают, как встретить гостей на вокзалах и в аэропортах, помочь организовать культурные площадки и рассказать о достопримечательностях. Кроме этого, к чемпионату мира по футболу специальную подготовку проходят медики, контролеры, сотрудники гостиниц и таксисты. Напомню, что мундиаль пройдет в Москве и еще в 10 российских городах с 14 июня по 15 июля. Столица примет 12 матчей.

Топ-2: Игровые городки появились на восьми столичных вокзалах

Столичные власти завершили программу по оснащению московских вокзалов детскими игровыми зонами. Городки для игр открыты на всех железнодорожных вокзалах Москвы, откуда отправляются поезда дальнего следования. Площадки расположены в залах ожидания и оборудованы горками, лабиринтами, интерактивными развлечениями. Игровые зоны можно посещать бесплатно.

Топ-3: В столице стартует конкурс «Московское качество–2018»

Конкурс «Московское качество» проходит под патронатом Московской городской Думы. В Москве он проводится в четвертый раз. В ходе голосования на сайте Московской торгово-промышленной палаты жители столицы смогут выбрать лучшие товары и услуги. В этом году номинаций несколько. Среди них - «Хлеб и кондитерские изделия», «Здоровое питание», «Коммуникация управляющих компаний с жителями». Также в течение года планируется оценивать спортивные магазины, сетевые кафе и рестораны, а также сыры отечественных производителей. Голосование стартует 7 марта.

Топ-4: Большая кольцевая линия метро соединит Рижский и Савеловский вокзалы Москвы

У двух станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена будут выходы к железнодорожным вокзалам. Со станции «Нижняя Масловка» можно будет пройти к платформам Савеловского вокзала, а из вестибюля станции «Ржевская» запроектированы выходы к Рижскому вокзалу. Станцию «Нижняя Масловка» планируется достроить к концу этого года. На «Ржевской» пока идет подготовка к строительству. Напомню, что недавно был открыт первый участок Большой кольцевой линии метро от «Петровского парка» до «Делового центра». Полностью новую ветку подземки должны достроить за пять лет.