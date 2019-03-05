Скляр: Клинтон в роли бабушки обретёт покой

Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

ТОП-1: Хиллари Клинтон не будет баллотироваться в президенты США

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон приняла решение не баллотироваться в президенты страны на выборах в 2020 году. Она планирует писать книги и наслаждаться ролью бабушки. Экс-госсекретарь добавила, что планирует и дальше отстаивать свои убеждения.

«То, что она собирается играть, наконец-то, роль бабушки меня лично очень радует. Я считаю, что она должна была начать это делать еще давным-давно. Но наконец-то она к этому пришла своим умишком. Могу сказать, что я чрезвычайно рад этому обстоятельству и искренне надеюсь, что в роли бабушки она, наконец-то, обретет покой», — поделился эмоция в эфире НСН Александр Ф. Скляр.

ТОП-2: В Петербурге прошло прощание с Жоресом Алферовым

Церемония прощания с лауреатом Нобелевской премии, академиком Российской академии наук (РАН), почетным гражданином Санкт-Петербурга Жоресом Алферовым, который умер 1 марта на 89-м году жизни, прошла во вторник в Санкт-Петербургском Научном центре РАН. Алферов будет похоронен на Комаровском кладбище.

«Это грустная новость, которая опечалила всех нас, всех, кто следил за творчеством Жореса Алферова. Я, без сомнения, был одним из этих людей. Поэтому, несмотря на то, что он, конечно, прожил достаточно долгую по нынешним меркам жизнь, но когда разговор идет вот именно о таких людях, нам по-человечески хочется, чтобы они жили, жили и жили. Потому что с уходом каждого из таких столпов, того, что мы называем настоящим человеком. Что-то безвозвратно уходит, вселенная пустеет», — посочувствовал в эфире НСН Александр Ф. Скляр.

ТОП-3: Потепление приходит в Москву

Погода вновь испытывает жителей Москвы своим переменчивым характером. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, в четверг очередной циклон вызовет изменение метеоусловий - постепенно станет больше облаков, вечером пойдет небольшой снег.

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«К сожалению, это реалии, в которых мы теперь все должны привыкать жить. Я помню не так давно Федор Конюхов, наш знаменитый путешественник, говорил, что он лично сам, своими глазами наблюдает в результате своих путешествий колоссальное таяние арктических снегов. Я уже тогда понял, что это разбалансировка климата, а это самое страшное. Это значит, что в тех местах, где никогда не было ураганов, они могут начаться. В тех местах, где не было наводнений — будут наводнения. Так что терпите, друзья. Мы сами источники этих всех климатических новостей», — посетовал в эфире

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, и Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.