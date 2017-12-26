«Синие Ведерки» против Кока-колы, но за микроволновки в авто

Топ-1: Экспорт российских автомобилей вырос на 35%
Видимо, с парковками у нас в стране стало все настолько плохо, что остался только единственный вариант – продать автомобили кому-то за рубеж.
Топ-2: Россияне потратили больше 4 триллионов на автомобили
Да, автомобиль – это не роскошь, это средство передвижения. Но дорогое.
Топ-3: В Австрии штрафуют за неправильную очистку машину от снега
В последнее время из Европы приходят такие странные новости, и люди, которые хотели уехать туда, уже начали крепко задумываться, а стоит ли оно того.
Топ-4: Илон Маск показал автомобиль для Марса
Тут очень интересно получается посмотреть, как же этот автомобиль будет ездить по марсианскому бездорожью. Или на Марсе есть дороги, и от нас что-то скрывают?
Топ-5: В автомобиль залили Кока-колу как топливо
Конечно же, ролик посмотрело уже огромное количество людей. И кроме как «идиотом» автора ролика никто не называет.
Топ-6: Компактная СВЧ печь для машины лидирует по продажам
Получается так, что мы в автомобиле уже не просто ездим, а уже по-настоящему живем, кушаем там, и скоро, я думаю, и спать будем.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 180 человек.