«Синие Ведерки» против Кока-колы, но за микроволновки в авто

Координатор движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на свой взгляд, новостей дня.

Топ-1: Экспорт российских автомобилей вырос на 35%

Неожиданные новости пришли, как вы думаете, откуда, от аналитиков нашего автопрома. Вдруг оказалось, что экспорт российских легковых автомобилей вырос в 2017 году на 35%.

Видимо, с парковками у нас в стране стало все настолько плохо, что остался только единственный вариант – продать автомобили кому-то за рубеж.

Топ-2: Россияне потратили больше 4 триллионов на автомобили

На автомобили жители нашей страны потратили в 2017 году почти 4,4 триллиона рублей...

Да, автомобиль – это не роскошь, это средство передвижения. Но дорогое.

Топ-3: В Австрии штрафуют за неправильную очистку машину от снега

В Австрии лютуют экологические инспекторы. Они ввели штрафы за неправильную очистку автомобиля от снега. Это все из-за того, что работающие на холостом ходу двигатели загрязняют воздух...

В последнее время из Европы приходят такие странные новости, и люди, которые хотели уехать туда, уже начали крепко задумываться, а стоит ли оно того.

Топ-4: Илон Маск показал автомобиль для Марса

Илон Маск опубликовал в Instagram фотографию автомобиля, который он планирует запустить на Марс...

Тут очень интересно получается посмотреть, как же этот автомобиль будет ездить по марсианскому бездорожью. Или на Марсе есть дороги, и от нас что-то скрывают?

Топ-5: В автомобиль залили Кока-колу как топливо

Мы уже давно знаем, что многих людей охватило безумие от «лайков», «репостов». Люди готовы делать все что угодно для того, чтобы получить их как можно больше. И в этот раз отличился человек, который уничтожил двигатель своего автомобиля путем добавления кока-колы в автомобильное топливо.

Конечно же, ролик посмотрело уже огромное количество людей. И кроме как «идиотом» автора ролика никто не называет.

Топ-6: Компактная СВЧ печь для машины лидирует по продажам

В AliExpress на первом месте по продажам в качестве аксессуаров для автомобиля оказалась компактная микроволновая печь, питающаяся от автомобильной розетки...

Получается так, что мы в автомобиле уже не просто ездим, а уже по-настоящему живем, кушаем там, и скоро, я думаю, и спать будем.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 180 человек.