Шнейдеров: За рекламу «Смерти Сталина» скажем спасибо Минкульту

Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: В Петербурге снимут продолжение фильма «Место встречи изменить нельзя»

В Петербурге снимут продолжение фильма «Место встречи изменить нельзя». Кроме профессиональных актеров, в фильме задействуют музыкантов - Женю Любич и Вячеслава Бутусова.

Интересная новость, но, я, наверное, старый скептик и ничего кроме улыбки она во мне не вызывает. Владимира Высоцкого никем не заменить, да и, пожалуй, Конкина, Джигарханяна и Белявского – тоже. Да и вообще мне иногда кажется, что не надо бы трогать старые классические произведения, ведь ремейки получаются удачными крайне редко. Ну, с другой стороны, дай бог ребятам удачи и вообще всего хорошего.

Топ-2: В России начнет вещание первый студенческий телеканал

В России начнет вещание первый студенческий телеканал. Особенность телеканала заключается в том, что контент будут производить сами студенты, это возможность для молодых медийщиков выйти на новый профессиональный уровень.

Я не очень понимаю, почему первый, потому, что сегодня в каждом уважающем себя творческом ВУЗе и даже в Театральной школе, которой руководит мой приятель Сергей Казарновский, есть свой телеканал. Иногда бывает грустно от профессионального уровня молодых медийщиков, но, я надеюсь, что этот новый телеканал будут смотреть хотя бы те же самые студенты. Я знаю, что мои друзья, которые проводят кинопоказы работ молодых кинематографистов, сталкиваются с катастрофической нехваткой зрителей. Студенты не желают смотреть творчество друг друга. Может быть, телеканал будет успешным. Что-то это уже вторая пессимистично-оптимистичная, но обе они с пожеланиями удачи.

Топ-3: 65% россиян слышали о фильме «Смерть Сталина»

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, о фильме «Смерть Сталина», запрещенном к показу Минкультом, слышали 65% россиян. Из них 30% поддержали решение ведомства, 35% - наоборот.

Вообще, то, что про этот фильм слышали 65% россиян – это же с ума можно сойти! Если бы картина вышла в прокат, о ней слышали бы 5% и из этих 5% 35% пошли бы смотреть, а остальные бы благополучно остались дома, потому, что никто в России кроме любителей, ценителей настоящего кино режиссера «Смерти Сталина» не знают. Спасибо Минкульту, спасибо Владимиру Станиславовичу (Мединскому – НСН) за то, что привлекли всеобщее внимание к фильму, который посмотрели бы в лучшем случае несколько тысяч человек.

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.