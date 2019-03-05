Шнейдеров: Участницы #MeToo не проститутки — это услуга за услугу

Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

ТОП-1: В Китае покажут «Богемскую рапсодию»

Китайские власти разрешили в стране прокат фильма студии 20th Century Fox «Богемская рапсодия». Точная дата премьеры пока не указывается. Естественно, она будет подвергнута цензуре и лишится сцен употребления наркотических препаратов и демонстрации однополых отношений.

«Помню Советский Союз, помню кастрированные фильмы, помню изменения названий, как на 40 минут урезали фильм "Конформист" и так далее. Китай продолжает развивать жуткие традиции Советского Союза. Ну что же, без властных структур наше кино никуда», — рассказал Давид Шнейдеров в эфире НСН.

ТОП-2: Розанна Барр назвала участниц движения #MeToo «проститутками»

Актриса, сценарист, режиссер, продюсер и бывший кандидат на пост президента США Розанна Барр заявила, что женщины-участники движения #MeToo «делают вид, что не продавали сексуальные услуги за деньги».

«Кстати, вовсе не обязательно за деньги! Услуга за услугу. Одна услуга — Оскар, другая услуга — главная роль. Я, наверное, рискую показаться ретроградом, рискую вызвать на себя гнев слушательниц "Национальной Службы Новостей", Розанна Барр не так уж и не права», — поделился мнением в эфире НСН Давид Шнейдеров.

ТОП-3: Небольшие сборы фильма «Юморист» не огорчили его режиссера

Тот факт, что за первые выходные фильм «Юморист» не набрал впечатляющих сборов в прокате, абсолютно не расстроил его режиссера Михаила Идова. По его словам, цифра в более чем девять миллионов рублей за выходные смотрится не так уж ужасно, даже с учетом того, что затраты на кино составили более ста миллионов.

О проекте:

«Давайте говорить так, что "Юморист" — это кино авторское. Это не ширпотреб. Это не "Движение вверх", это не "Наша Раша", это авторское кино. А авторское кино, особенно в России, никогда много денег не собирает. Поэтому я желаю Идову удачи, а слушателям "Национальной Службы Новостей" желаю посмотреть кино и подумать», — заявил в эфире

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, и Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.