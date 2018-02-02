Шнейдеров против отъезда из России геев

Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: Поженившиеся в Дании мужчины покинули Россию

Заключившие однополый брак россияне покинули нашу страну. Паспорта двух мужчин были признаны недействительными после того, как в них были проставлены штампы, подтверждающие заключенный ими в Дании брак.

Я думаю, сейчас значительная часть аудитории встанет на уши, потому что я не вижу ничего плохого в том, что двое ребят заключили брак. К сожалению, у меня есть двое друзей, которые работали на телеканале «Культура». Они были геями, и когда руководство об этом узнало, они были уволены. Сейчас они живут в Америке. Мне жаль, что Россия лишается очень хороших людей. Мне жаль, что у нас такая нетерпимость и такое зло в душах.

Топ-2: В Новосибирске построили ледяной автомобиль

В Новосибирске местные кулибины создали ледяной автомобиль «Гелендваген», который, что совершенно неожиданно, умеет ездить. На создание кузова ушло около четырех тонн льда. В движение ледяной автомобиль приводит тележка от автомобиля УАЗ.

Хорошая, милая новость. Но вот все-таки, ну все-таки, интересно, почему «Гелендваген», почему не «Лада приора»? Ну почему? Странно все это, странно. Мировой космополитизм, видимо.

Топ-3: В Канаде изменят строки в гимне на «гендерно-нейтральные»

Сенат Канады проголосовал за изменение строк гимна Канады на «гендерно-нейтральные». Согласно предложенным изменениям, отныне в гимне «O Canada» строчка «истинная любовь патриотов ведет твоих сыновей» будет изменена на «истинная любовь патриотов ведет всех нас».

А давайте, мы сделаем «гендерно-нейтральным» название страны, а то у нас «Канада» - женского рода. Это доходит до маразма. Я старомоден и консервативен. Для меня почему-то мужчины – это мужчины, женщина есть женщина, и «гендерно-нейтральное» существует только кофе и виски.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.