Шнейдеров: Не надо нашим артистам лезть в чужую политику

Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Зеленский назвал «идиотами» Пореченкова и Охлобыстина

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский назвал идиотами российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова за ролики, которые они записали в его «поддержку». В течение последней недели на своей странице Охлобыстина в Instagram появилось пять шуточных роликов. В первом актеры решили, что поддерживают Зеленского из-за «корпоративной этики», ведь Зеленский – их коллега и «приятный в общении» человек.

«На мой взгляд, не надо бы нашим артистам лезть в политику чужой страны. Но, вообще, назвал идиотами, и назвал. Его право, собственно, так же, как и их право – записывать шуточные ролики. Ну, каждый, право, имеет право на то, что слева, и то, что, натурально, справа», - подчеркнул Давид Шнейдеров в беседе с НСН.

Топ-2: Быстров высказался о высоких зарплатах футболистов

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о высоких зарплатах футболистов. Быстров заметил, что никто не говорит об игроках, выступающих в первой и второй лигах. «Там они получают очень мало, даже меньше 50 тысяч рублей. 15 тысяч рублей зарплаты», — рассказал спортсмен.

«Да, пожалуй Мбаппе, Месси и Роналду получают много. Но так на них и ходят сотни тысяч людей. А вообще, считать деньги в чужих карманах – занятие неблагодарное. И сколько хотят, пусть столько и получают», - пожелал Давид Шнейдеров в беседе с НСН.

Топ-3: Папа Римский рассказал о своих музыкальных предпочтениях

Папа Римский рассказал о своих музыкальных предпочтениях. Как поведал Франциск, чтобы «отключиться» от насущных проблем, он «слушает классическую музыку» и читает. Понтифик также признался, что у него нет ни социальных сетей, «ни мобильного телефона».

«Ну а теперь – поближе к Богу. Хотелось бы сказать, что папа Римский слушает Rammstein, но нет, классическую музыку. И да, молодежь, обратите внимание: он читает! Ну а что касается отказа от соцсетей – это вам, дорогие мои, не Трамп», - констатировал Давид Шнейдеров в беседе с НСН.

Топ-4: Пропала одна из самых дорогих картин мира

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» пропала из филиала Лувра в Абу-Даби. Полотно была продано на аукционе в 2017 году за 450 миллионов 300 тысяч долларов и исчезло из медиаполя.

«Я, вообще, не могу себе представить, что такое 450 миллионов 300 тысяч, мне это недоступно. А картина да Винчи … Жаль, но ходят слухи, что она нашлась, где-то, как-то. Но вообще, прикольно: выходишь на кухню, а там висит картина Леонардо да Винчи», - заметил Давид Шнейдеров в беседе с НСН.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.