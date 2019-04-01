Шнейдеров: Не надо нашим артистам лезть в чужую политику

Топ-1: Зеленский назвал «идиотами» Пореченкова и Охлобыстина
«На мой взгляд, не надо бы нашим артистам лезть в политику чужой страны. Но, вообще, назвал идиотами, и назвал. Его право, собственно, так же, как и их право – записывать шуточные ролики. Ну, каждый, право, имеет право на то, что слева, и то, что, натурально, справа», - подчеркнул Давид Шнейдеров в беседе с НСН.
Топ-2: Быстров высказался о высоких зарплатах футболистов
«Да, пожалуй Мбаппе, Месси и Роналду получают много. Но так на них и ходят сотни тысяч людей. А вообще, считать деньги в чужих карманах – занятие неблагодарное. И сколько хотят, пусть столько и получают», - пожелал Давид Шнейдеров в беседе с НСН.
Топ-3: Папа Римский рассказал о своих музыкальных предпочтениях
«Ну а теперь – поближе к Богу. Хотелось бы сказать, что папа Римский слушает Rammstein, но нет, классическую музыку. И да, молодежь, обратите внимание: он читает! Ну а что касается отказа от соцсетей – это вам, дорогие мои, не Трамп», - констатировал Давид Шнейдеров в беседе с НСН.
Топ-4: Пропала одна из самых дорогих картин мира
«Я, вообще, не могу себе представить, что такое 450 миллионов 300 тысяч, мне это недоступно. А картина да Винчи … Жаль, но ходят слухи, что она нашлась, где-то, как-то. Но вообще, прикольно: выходишь на кухню, а там висит картина Леонардо да Винчи», - заметил Давид Шнейдеров в беседе с НСН.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.