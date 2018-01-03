Шнейдеров: Кирилл Серебренников не виновен, пока суд не докажет обратное

Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: Задержание и домашний арест Кирилла Серебренникова





Задержанный по подозрению в мошенничестве Кирилл Серебренников находится под домашним арестом. Я рискну сказать на всю страну: «Кирилл Серебренников не виновен!» И пока суд не скажет обратное он виновен не будет.

Я работа много лет в театре и понимаю, что при существующей системе некоторых шагов, параллельных Кодексу, увы, не совершить нельзя. Плохо это? Плохо! Но так создали систему, и я не знаю, что делать. Поступал ли я так, когда работал в театре? Поступал. Но тогда времена были другие… По ка я не понимаю, что делать.

Топ-2: Скандал с Харви Вайншейном и Кевином Спеси

Следующие две новости я хотел бы объединить в одну – это несчастный Харви Вайнштейн и не менее несчастный Кевин Спейси. Спейси исключают из фильма «Все деньги мира» и сериала «Карточный домик». От Харви Вайнштейна ушла жена, его исключили из Гильдии режиссеров США.

В это истории я для себя колеблюсь меду двумя вариантами: Харви и Боб Вайнштейны. Дела у их компании в последнее время шли, честно говоря, так себе. А что, если Боб Вайнштейн решил сбросить Харви с корабля современности, твердо понимая, что компания будет закрыта, но права на библиотеку «Мирамакс» останутся у него? Это одна мысль, которая меня посетила.

И вторая. Вайнштейн, Дастин Хоффман, Кевин Спейси – все они яростно поддерживали Хиллари Клинтон во время выборов. Может быть это и стоит за всеми сексуальными скандалами?

К слову, Трампа тоже сразу обвинили в сексуальных домогательствах, но было уже поздно. Кто раньше встал – того и тапки.

Топ-3: Премьера фильма «Матильда» прошла в Москве





«Матильда» прошлась по Новому Арбату, отцепила весь кинотеатр «Октябрь». Каких-то безумцев с плакатами, стоило одном из них подойти к другому, тут же арестовывали за групповые пикеты. Люди посмотрели, в прокате картина провалилась. Больше никаких поджогов не было. Наталья Поклонская принялась за свое дело, которым раньше занималась. И все это ушло в никуда.





О проекте :

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.