Среда
03 января
USD 57.6
EUR 68.87
Авторские новости

Шнейдеров: Кирилл Серебренников не виновен, пока суд не докажет обратное

3 Января 2018 в 18:02
Шнейдеров: Кирилл Серебренников не виновен, пока суд не докажет обратное
Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: Задержание и домашний арест Кирилла Серебренникова

ФОТО: territoryfest.ru

Задержанный по подозрению в мошенничестве Кирилл Серебренников находится под домашним арестом. Я рискну сказать на всю страну: «Кирилл Серебренников не виновен!» И пока суд не скажет обратное он виновен не будет.

Я работа много лет в театре и понимаю, что при существующей системе некоторых шагов, параллельных Кодексу, увы, не совершить нельзя. Плохо это? Плохо! Но так создали систему, и я не знаю, что делать. Поступал ли я так, когда работал в театре? Поступал. Но тогда времена были другие… По ка я не понимаю, что делать.

Топ-2: Скандал с Харви Вайншейном и Кевином Спеси

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Следующие две новости я хотел бы объединить в одну – это несчастный Харви Вайнштейн и не менее несчастный Кевин Спейси. Спейси исключают из фильма «Все деньги мира» и сериала «Карточный домик». От Харви Вайнштейна ушла жена, его исключили из Гильдии режиссеров США.

В это истории я для себя колеблюсь меду двумя вариантами: Харви и Боб Вайнштейны. Дела у их компании в последнее время шли, честно говоря, так себе. А что, если Боб Вайнштейн решил сбросить Харви с корабля современности, твердо понимая, что компания будет закрыта, но права на библиотеку «Мирамакс» останутся у него? Это одна мысль, которая меня посетила.

И вторая. Вайнштейн, Дастин Хоффман, Кевин Спейси – все они яростно поддерживали Хиллари Клинтон во время выборов. Может быть это и стоит за всеми сексуальными скандалами?

К слову, Трампа тоже сразу обвинили в сексуальных домогательствах, но было уже поздно. Кто раньше встал – того и тапки.

Топ-3: Премьера фильма «Матильда» прошла в Москве

Кадр из фильма "Матильда". Фото с сайта kuda-spb.ru.

«Матильда» прошлась по Новому Арбату, отцепила весь кинотеатр «Октябрь». Каких-то безумцев с плакатами, стоило одном из них подойти к другому, тут же арестовывали за групповые пикеты. Люди посмотрели, в прокате картина провалилась. Больше никаких поджогов не было. Наталья Поклонская принялась за свое дело, которым раньше занималась. И все это ушло в никуда.


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.