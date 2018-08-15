Шахназаров: Я бы запретил анонимные посты в интернете!

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер, народный артист России Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.



Топ-1: Уголовное преследование за публикации, репосты и лайки поддерживают 59% россиян

Уголовное преследование за публикации, репосты и лайки экстремистских материалов в социальных сетях поддерживают 59% россиян. Об этом говорят данные опроса, проведённого институтом общественного мнения «Анкетолог». При этом социологи подчёркивают, что среди молодых людей младше 30 лет сторонников такой радикальной меры борьбы с экстремизмом меньше, чем в возрастной группе от 31 года до 45 лет: 43% против 65%.

В том, что нужно какое-то упорядочение интернета, я лично нисколько не сомневаюсь. Другой вопрос, как это будет делаться. Заметьте, я не отрицаю возможности уголовного преследования за публикации, репосты и лайки, но думаю, что сам механизм должен быть очень тщательно продуман. Лично я бы начал с того, что просто запретил делать посты под чужими никами. Ведь человек начинает лучше думать над тем, что он публикует, когда подписывается своим именем и фамилией.

Топ-2: Путин готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшем будущем

Президент России Владимир Путин готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшем будущем. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Знаете, наше отношение к КНДР мне всегда казалось нечестным. Понимаете, эта страна, практически, была основана Советским Союзом, то есть, в общем – нами. Эта страна всегда демонстрировала хорошее отношение к нам, а мы, по сути, в девяностые годы все это выкинули на свалку. Вот мы сейчас говорим о том, что у нас мало союзников. Но кто же будет сотрудничать со страной, которая так предает тех, кто служил ей верой и правдой. Я не знаю, как будут складываться отношения между нашими странами, надеюсь, они вернутся на правильные позиции, но то, что Владимир Путин встретился с Ким Чен Ыном – уже хорошо. На мой взгляд, это возвращение долгов нашим союзникам.

Топ-3: Россия, США или Китай могут спровоцировать непреднамеренный ядерный конфликт

Россия, США или Китай могут спровоцировать непреднамеренный ядерный конфликт. Об этом сообщает американское издание National Interest. По информации источника, это может произойти благодаря специфике современных систем наблюдения и разведки.

Скажу больше: и спровоцируют! Вот у нас пропустили новость о том что испанский военный самолет непреднамеренно запустил ракету, которую Эстония ищет до сих пор, даже с юмором отнеслись к этой ситуации. А вопрос-то простой: Эстония находится в двух шагах от Российской Федерации. А если бы эта ракета попала на территорию России? А если бы она взорвалась? А если бы последовал ответ? А он непременно последовал бы! И в этой ситуации, напряженной, как натянутая струна, никто бы даже не стал разбираться! Вот о чем пишет National Interest. Только непонятно, почему они не адресуют эту новость, прежде всего, собственной администрации, которая, на мой взгляд, и создает ситуацию, в которой, действительно, может начаться большая война.

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.