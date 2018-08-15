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Шахназаров: Я бы запретил анонимные посты в интернете!

15 Августа 2018 в 20:00
Шахназаров: Я бы запретил анонимные посты в интернете!
Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер, народный артист России Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Уголовное преследование за публикации, репосты и лайки поддерживают 59% россиян

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Карен Шахназаров: Уголовное преследование за публикации, репосты и лайки экстремистских материалов в социальных сетях поддерживают 59% россиян. Об этом говорят данные опроса, проведённого институтом общественного мнения «Анкетолог». При этом социологи подчёркивают, что среди молодых людей младше 30 лет сторонников такой радикальной меры борьбы с экстремизмом меньше, чем в возрастной группе от 31 года до 45 лет: 43% против 65%.

В том, что нужно какое-то упорядочение интернета, я лично нисколько не сомневаюсь. Другой вопрос, как это будет делаться. Заметьте, я не отрицаю возможности уголовного преследования за публикации, репосты и лайки, но думаю, что сам механизм должен быть очень тщательно продуман. Лично я бы начал с того, что просто запретил делать посты под чужими никами. Ведь человек начинает лучше думать над тем, что он публикует, когда подписывается своим именем и фамилией.

Топ-2: Путин готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшем будущем

РИА Новости
Карен Шахназаров: Президент России Владимир Путин готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшем будущем. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Знаете, наше отношение к КНДР мне всегда казалось нечестным. Понимаете, эта страна, практически, была основана Советским Союзом, то есть, в общем – нами. Эта страна всегда демонстрировала хорошее отношение к нам, а мы, по сути, в девяностые годы все это выкинули на свалку. Вот мы сейчас говорим о том, что у нас мало союзников. Но кто же будет сотрудничать со страной, которая так предает тех, кто служил ей верой и правдой. Я не знаю, как будут складываться отношения между нашими странами, надеюсь, они вернутся на правильные позиции, но то, что Владимир Путин встретился с Ким Чен Ыном – уже хорошо. На мой взгляд, это возвращение долгов нашим союзникам.

Топ-3: Россия, США или Китай могут спровоцировать непреднамеренный ядерный конфликт

ФОТО: flickr.com // Alexey T
Карен Шахназаров: Россия, США или Китай могут спровоцировать непреднамеренный ядерный конфликт. Об этом сообщает американское издание National Interest. По информации источника, это может произойти благодаря специфике современных систем наблюдения и разведки.

Скажу больше: и спровоцируют! Вот у нас пропустили новость о том что испанский военный самолет непреднамеренно запустил ракету, которую Эстония ищет до сих пор, даже с юмором отнеслись к этой ситуации. А вопрос-то простой: Эстония находится в двух шагах от Российской Федерации. А если бы эта ракета попала на территорию России? А если бы она взорвалась? А если бы последовал ответ? А он непременно последовал бы! И в этой ситуации, напряженной, как натянутая струна, никто бы даже не стал разбираться! Вот о чем пишет National Interest. Только непонятно, почему они не адресуют эту новость, прежде всего, собственной администрации, которая, на мой взгляд, и создает ситуацию, в которой, действительно, может начаться большая война.


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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