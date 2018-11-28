Шахназаров: Военное положение поможет Порошенко остаться президентом

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер, народный артист России Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Большинство россиян считает, что в ближайшие 5 лет жизнь в стране изменится к лучшему

Жизнь в России в ближайшие пять лет изменится к лучшему. Согласно опросу, проведённому холдингом «Ромир», такой точки зрения придерживается треть респондентов. Сторонников пессимистичных взглядов чуть меньше — 24%. При этом 41% опрошенных полагает, что каких-либо изменений ждать не стоит.

Не буду оценивать количество процентов. Скажу о другом. Что значит «жизнь изменится к лучшему»? Люди настолько разнообразны и у всех очень разные представления о том, что значит «изменение к лучшему». Кто-то мечтает о ребенке и для него изменения к лучшему - это прибавление в семье, у кого-то болеют близкие и он надеется, что их здоровье поправится, а кто-то, не знаю, мечтает заработать побольше денег, чтобы купить машину. Все эти желания понятны, но, по-моему, никакими социологическими опросами все это оценить невозможно.

Топ-2: Порошенко подписал указ о введении военного положения

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении военного положения в ряде регионов Украины.

На мой взгляд, это решение господина Порошенко совершенно очевидно после той провокации, которая (явно, с его подачи) была устроена в районе Керченского моста. И мне кажется, что Порошенко не решился бы на это действие без какой-либо (негласной, а, может быть, и вполне гласной) поддержки американцев. И результат вырисовался в виде военного положения, которое, на мой взгляд, сильно повысит шансы Порошенко остаться в кресле президента Украины. Думаю, что он вполне устраивает американцев и, в конечном счете, им совершенно ни к чему менять Порошенко.

Топ-3: В Китае родились первые в мире генетически модифицированные близнецы

В Китае родились первые в мире генетически модифицированные близнецы. По крайней мере, так утверждает ученый Хэ Цзянькуй, который, по его словам, пытался изменить ДНК эмбрионов. Специалист уверяет, что ему удалось отредактировать 16 из 22 используемых для эксперимента эмбрионов, и одна из процедур уже завершилась рождением двух девочек.

То, что еще совсем недавно казалось абсолютной фантастикой, совсем скоро может принципиально изменить наш мир, наши представления о морали, нравственности и вообще стать концом привычной нам цивилизации, где человека воспитывают мама и папа. Я не хотел бы жить в таком мире, но, тут уж, вероятно, нынешней молодежи придется решать, как в этом смысле действовать дальше.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.