Шахназаров: Военное положение поможет Порошенко остаться президентом

Топ-1: Большинство россиян считает, что в ближайшие 5 лет жизнь в стране изменится к лучшему
Не буду оценивать количество процентов. Скажу о другом. Что значит «жизнь изменится к лучшему»? Люди настолько разнообразны и у всех очень разные представления о том, что значит «изменение к лучшему». Кто-то мечтает о ребенке и для него изменения к лучшему - это прибавление в семье, у кого-то болеют близкие и он надеется, что их здоровье поправится, а кто-то, не знаю, мечтает заработать побольше денег, чтобы купить машину. Все эти желания понятны, но, по-моему, никакими социологическими опросами все это оценить невозможно.
Топ-2: Порошенко подписал указ о введении военного положения
На мой взгляд, это решение господина Порошенко совершенно очевидно после той провокации, которая (явно, с его подачи) была устроена в районе Керченского моста. И мне кажется, что Порошенко не решился бы на это действие без какой-либо (негласной, а, может быть, и вполне гласной) поддержки американцев. И результат вырисовался в виде военного положения, которое, на мой взгляд, сильно повысит шансы Порошенко остаться в кресле президента Украины. Думаю, что он вполне устраивает американцев и, в конечном счете, им совершенно ни к чему менять Порошенко.
Топ-3: В Китае родились первые в мире генетически модифицированные близнецы
То, что еще совсем недавно казалось абсолютной фантастикой, совсем скоро может принципиально изменить наш мир, наши представления о морали, нравственности и вообще стать концом привычной нам цивилизации, где человека воспитывают мама и папа. Я не хотел бы жить в таком мире, но, тут уж, вероятно, нынешней молодежи придется решать, как в этом смысле действовать дальше.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.