Шахназаров: Трамп затеял в Штатах «пересторйку»

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер, народный артист России Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Трамп обвинил СМИ в попытке очернить его встречу с Путиным

Дональд Трамп обвинил СМИ в попытке «очернить» успешную встречу с Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома написал в своём Twitter, отметив, что считает переговоры с российским президентом огромным успехом.

Я думаю, это только начало того противостояния, с которым встретится Трамп в Соединенных Штатах. Я уже как-то говорил, что, на мой взгляд, американский президент затеял нечто сопоставимое с нашей «пересторйкой». Как известно, такие глобальные изменения сопровождаются яростной политической борьбой, тяжелейшим кризисом, и я думаю, что Соединенным Штатам не удастся этого избежать. Между прочим, при правильной политике, Россия может извлечь из этой ситуации свои преимущества, также, как в свое время Соединенные Штаты и Запад извлекли максимум преимуществ из того, что называлось нашей «перестройкой».

Топ-2: Российские футболисты подорожали после ЧМ-2018

Ряд футболистов сборной России выросли в цене по итогам чемпионата мира-2018. Игорь Акинфеев подорожал на три миллиона евро. Его оценочная стоимость от 15 июля составляет 12 миллионов евро. Марио Фернандес теперь оценивается в 20 миллионов евро (до ЧМ его примерная стоимость составляла 16 миллионов), Александр Головин подорожал на 7 миллионов евро, и теперь его оценочная стоимость составляет 25 миллионов евро.

Если честно, для меня оценка людей в денежных знаках (пусть и в миллионах), все-таки, звучит достаточно дико. Но, видимо, я устарел и в этом мире мне понятно уже не все. Но, как бы там ни было, можно поздравить наших футболистов, они «набегали» на эти деньги. Думаю, самое главное достижение Станислава Черчесова заключается в том, что он объяснил нашим футболистам, что футбол – это игра, в которой надо бегать. Надеюсь, что привычка бегать на футбольном поле у наших спортсменов сохранится и тогда, возможно, они будут выступать в самых престижных клубах Европы.

Топ-3: Учеыне научились менять внешность детей до их рождения

Британские ученые научились изменять внешность ребенка до его рождения с помощью вмешательства в ДНК. Теперь они способны поменять цвет глаз и волос, а также излечить от наследственных генетических заболеваний, исключить развитие рака и слабоумия простым редактированием генов.

Я думаю, что эта новость поднимает огромное количество нравственных вопросов перед человечеством в целом, и перед нами – в частности. Насколько далеко мы, в своем познании готовы идти? На мой взгляд, кстати, идти к саморазрушению. Вот вопрос! Пока познание всегда побеждало нравственность.









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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.