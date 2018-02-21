Шахназаров: Поездка России на Олимпиаду - большая ошибка

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер, народный артист России Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Российские фигуристки побили два мировых рекорда за 10 минут

Российские фигуристки побили два мировых рекорда за 10 минут. 15-летняя россиянка Алина Загитова выиграла короткую программу в женском одиночном катании с мировым рекордом. Россиянка побила рекорд Евгении Медведевой, которая установила его за 10 минут до этого.

Это, конечно, хорошая новость, даже, можно сказать, отличная. Будем надеяться, что мы, наконец, получим золотую медаль в Южной Корее, но, в общем, она, все равно, мало красит ту ситуацию, которая сложилась вокруг нашей сборной на этой Олимпиаде. Я считаю, что ехать туда было ошибкой, я с самого начала был уверен, что эта Олимпиада для нас будет провальной, и в том, что заинтересованными лицами для этого будет сделано абсолютно все. А самое неприятное, что глядя на такие результаты многие начнут говорить: «Ну вот видите, значит прежние успехи были связаны именно с допингом». Я в это не верю и полагаю, что вся эта история – это весьма умело проведённая спецоперация. Но, тем не менее, я желаю нашим замечательным фигуристкам победы и, естественно, болею за них.

Топ-2: Минкульт предложил блокировать пиратские сайты без решения суда

Минкульт предложил блокировать пиратские сайты без решения суда. У владельца будут сутки на удаление контента по требованию правообладателя.

Я согласен с такой инициативой, потому что у нас борьба с пиратством никак не приносит результатов. Я знаю, многие зрители такие новости воспринимают довольно негативно, но надо понять, что невозможно построить киноиндустрию в условиях, когда основной «экран» (а интернет стал одним из основных «экранов», если не основным), практически ничего не дает правообладателю.

Топ-3: Число россиян, которые хотели бы видеть своих родных в рядах ВС РФ, выросло

Число россиян, желающих видеть своих родных в рядах Вооруженных сил России, достигло максимума с 2012 года, свидетельствуют данные ВЦИОМ. В этом признаётся 71% опрошенных. Обратного мнения придерживается 21% наших сограждан.

Знаете, для меня эта новость важная и показательная. Все-таки, я принадлежу к поколению людей, которые служили еще в Советской Армии, когда репутация Вооруженных сил была очень высокой. Потом, как мы помним, начался период, когда наша армия переживала тяжелейший кризис, девяностые годы. Это, конечно, было горько. Но сегодня ее репутация снова на высоком уровне. Армия опять стала гордостью жителей нашей страны, гордостью большинства россиян и большинство молодых людей хочет служить.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.