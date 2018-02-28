Сенатор Тимофеева: В России нельзя повторять историю Вайнштейна

Сенатор Ольга Тимофеева специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей.

Топ-1: В Госдуму внесут поправки о домогательствах после скандала с депутатом

В Госдуму внесут поправки о домогательствах после скандала с депутатом. Зампредседателя думского комитета по делам семьи Оксана Пушкина заявила, что сегодня в России нет правового понятия «харассмент» и сексуальные домогательства на работе никак не преследуются.

Начиная с прошлого года западный мир потрясает череда скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. Ярчайший пример – это история с Харви Вайнштейном, которая, как я считаю, должна послужить нам предостережением. Это – пример того, как тот или иной закон можно использовать в качестве инструмента решения отдельных точечных, спекулятивных задач. Я считаю, что в нашем правовом поле мы этого допускать не должны.

Топ-2: Совфед намерен рассмотреть заявление по Закону о реинтеграции Донбасса

Совет Федерации намерен рассмотреть заявление в связи с принятием н Украине Закона о реинтеграции Донбасса.

Этот закон перечеркивает все попытки мирного урегулирования в этом регионе, которые предпринимались на протяжении последних трех лет. Фактически, Украина подводит Донбасс под хорватский сценарий, сценарий тотальных зачисток людей, не принимающих политику киевской хунты. Совет Федерации считает, что альтернативы Минским соглашениям нет и что только соблюдая каждый из пунктов этих соглашений мы сможем восстановить мир на Донбассе.

Топ-3: : Цветы несут в центр Симферополя к памятнику «Вежливым людям»

Цветы несут в центр Симферополя к памятнику «Вежливым людям», таким образом крымчане вспоминают о событиях четырехлетней давности, когда силы специального назначения РФ установили контроль над административными зданиями Крыма и обеспечили в дальнейшем безопасность референдума.

Как представитель Севастополя, Крыма, я могу сказать, что для нас воссоединение Крыма с Российской Федерацией – это величайшее событие, величайшее право жить. Мы оцениваем все события прежде всего исходя из этого права на жизнь, которое нам обеспечила наша великая Родина - Российская Федерация.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.