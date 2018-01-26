Сенатор Тимченко: Бойкот - путь в никуда

Сенатор Вячеслав Тимченко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей за неделю.

Топ-1: Более 150 иностранных депутатов посетят выборы-2018

Приглашение приехать в Россию в качестве наблюдателей на президентские выборы получили 150 иностранных депутатов.

Уверяю, приедет гораздо большее количество, чтобы доказать, что действительно у нас выборы состоятся и будут легитимные, открытые и справедливые!

Топ-2: Украина призвала к бойкоту ЧМ по футболу в России

Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота Чемпионата мира по футболу в 2018 году в России или проведения протестов в рамках мероприятия.

Бойкотирование ни к чему доброму и хорошему никогда не приводит. Можно вспомнить историю бойкота Олимпиады-80 в Москве некоторыми зарубежными странами. Они сами себя наказали. Поэтому бойкот – это путь в никуда.

Топ-3: В России предлагают отменить первоначальный взнос по ипотеке

В России для молодых людей могут отменить первоначальный взнос по ипотеке. При этом сумма первоначального взноса может либо распределяться между ежемесячными платежами, либо компенсироваться за счет соответствующего повышения процентной ставки по кредиту.

Безусловно, при решении жилищных проблем, особенно для молодых семей, любые меры важны. Я уверен, что эта мера принесет дополнительный стимул для обустройства молодых семей.

Топ-4: На Олимпиаду-2018 поедут 169 российских спортсменов

На Олимпийские игры поедут 169 российских спортсменов, хотя общая заявка делегации, с сопровождающими, состояла из 340 человек.

Это, безусловно, крайне мало для представления такой великой страны, но несправедливые и необоснованные действия со стороны МОК, базирующиеся на показаниях сомнительного свидетеля, предателя и, даже трудно подобрать слово, как назвать господина Родченкова, это наносит ущерб не только нашей стране, но и тем людям, которые готовились десятилетиями к важнейшим играм в своей жизни.

Топ-5: Совфед подготовит единый закон о поддержке многодетных детей

Совет Федерации подготовил единый законопроект, который объединит все существующие меры поддержки многодетных семей. Соответствующие распоряжения дала спикер верхней палаты Парламента Валентина Матвиенко.

Я считаю, что это правильное и абсолютно обоснованное решение. Сегодня в разных регионах и для разных категорий многодетных семей предусмотрены совершенно разные меры поддержки. Систематизировать, конкретизировать и создать монолитную поддержку многодетных семей, я считаю, главная задача.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 180 человек.