Сенатор Тимченко: Бойкот - путь в никуда

Сенатор Вячеслав Тимченко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей за неделю.
Топ-1: Более 150 иностранных депутатов посетят выборы-2018
Уверяю, приедет гораздо большее количество, чтобы доказать, что действительно у нас выборы состоятся и будут легитимные, открытые и справедливые!
Топ-2: Украина призвала к бойкоту ЧМ по футболу в России
Бойкотирование ни к чему доброму и хорошему никогда не приводит. Можно вспомнить историю бойкота Олимпиады-80 в Москве некоторыми зарубежными странами. Они сами себя наказали. Поэтому бойкот – это путь в никуда.
Топ-3: В России предлагают отменить первоначальный взнос по ипотеке
Безусловно, при решении жилищных проблем, особенно для молодых семей, любые меры важны. Я уверен, что эта мера принесет дополнительный стимул для обустройства молодых семей.
Топ-4: На Олимпиаду-2018 поедут 169 российских спортсменов
Это, безусловно, крайне мало для представления такой великой страны, но несправедливые и необоснованные действия со стороны МОК, базирующиеся на показаниях сомнительного свидетеля, предателя и, даже трудно подобрать слово, как назвать господина Родченкова, это наносит ущерб не только нашей стране, но и тем людям, которые готовились десятилетиями к важнейшим играм в своей жизни.
Топ-5: Совфед подготовит единый закон о поддержке многодетных детей
Я считаю, что это правильное и абсолютно обоснованное решение. Сегодня в разных регионах и для разных категорий многодетных семей предусмотрены совершенно разные меры поддержки. Систематизировать, конкретизировать и создать монолитную поддержку многодетных семей, я считаю, главная задача.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 180 человек.