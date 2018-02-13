Сенатор Рязанский поделился впечатлениями от фильма «Движение вверх»

Топ-1: Россияне стали меньше тратить в магазинах
Прежде всего, эта информация говорит о пока еще сохраняющейся тенденции падения доходов населения. Вторая составляющая этого процесса – в январе на общей картине еще не сказалось повышение зарплат работников бюджетной сферы, повышение минимального размера оплаты труда с 1 января и индексация пенсий. Думаю, показатели февраля и марта будут иными – будем внимательно следить.
Топ-2: Японский спортсмен отстранен от ОИ 2018 из-за допинга, а в копике России появилась первая медаль по керлингу
Тут я бы отметил две важные, на мой взгляд, детали. Хорошо, что Спортивный арбитражный суд так справедливо распределяет свой гнев по отношению ко всем, так должно быть всегда. А во-вторых мне хотелось бы отметить быстро меняющиеся олимпийские виды спорта, за которыми нам надо успевать и поспевать.
Топ-3: Ученые впервые вырастили функционирующие почки
Топ-4: Три российских фильма вошли в список самых кассовых в январе 2018 года
Скажу честно, я из вышеперечисленных смотрел только первый фильм. Смотрел с родными, с внуками. Знаете, моя реакция на эту картину была понятна: я из того времени и то воодушевление, восторг, навернувшиеся слезы – это, конечно, результат воспитания того времени. Но меня больше всего поразила реакция моих внуков. Это говорит о том, что нужно побольше таких фильмов. Может быть, тогда будет меньше таких неудач, которые сейчас случились с нашей олимпийской сборной из-за вины чиновников, негодяев от спорта, которые предали все самое святое, что есть в спорте.
Топ-5: Совет Федерации готов поддержать законопроект о повышении МРОТ
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