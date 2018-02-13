Сенатор Рязанский поделился впечатлениями от фильма «Движение вверх»

Сенатор Валерий Рязанский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Россияне стали меньше тратить в магазинах

За один январский поход в магазин житель РФ стал тратить на 10%, или на 59 рублей, меньше, чем в декабре 2017 года. Средний чек россиянина за январь составил 527 рублей.

Прежде всего, эта информация говорит о пока еще сохраняющейся тенденции падения доходов населения. Вторая составляющая этого процесса – в январе на общей картине еще не сказалось повышение зарплат работников бюджетной сферы, повышение минимального размера оплаты труда с 1 января и индексация пенсий. Думаю, показатели февраля и марта будут иными – будем внимательно следить.

Топ-2: Японский спортсмен отстранен от ОИ 2018 из-за допинга, а в копике России появилась первая медаль по керлингу

Спортивный арбитражный суд отстранил от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане японского конькобежца Кеи Сайто. В его допинг-пробе обнаружили запрещённый мочегонный препарат. Сегодня же российские кёрлингисты выиграли первую олимпийскую медаль в истории. Бронзу завоевала команда супругов Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

Тут я бы отметил две важные, на мой взгляд, детали. Хорошо, что Спортивный арбитражный суд так справедливо распределяет свой гнев по отношению ко всем, так должно быть всегда. А во-вторых мне хотелось бы отметить быстро меняющиеся олимпийские виды спорта, за которыми нам надо успевать и поспевать.

Топ-3: Ученые впервые вырастили функционирующие почки

Ученые впервые вырастили функционирующие почки из стволовых клеток. Ура – ученым! Скорей бы эти технологии начали применять в жизни потому, что трансплантация остается очень болезненным вопросом. Было бы здорово, если бы из разработок эти технологии попали в практическую реализацию и мы были бы свидетелями такого рода научных прорывов.

Топ-4: Три российских фильма вошли в список самых кассовых в январе 2018 года

Три российских фильма вошли в список самых кассовых в январе 2018 года. Речь идёт о фильмах «Движение вверх», «Три богатыря и принцесса Египта» и «Ёлки новые».

Скажу честно, я из вышеперечисленных смотрел только первый фильм. Смотрел с родными, с внуками. Знаете, моя реакция на эту картину была понятна: я из того времени и то воодушевление, восторг, навернувшиеся слезы – это, конечно, результат воспитания того времени. Но меня больше всего поразила реакция моих внуков. Это говорит о том, что нужно побольше таких фильмов. Может быть, тогда будет меньше таких неудач, которые сейчас случились с нашей олимпийской сборной из-за вины чиновников, негодяев от спорта, которые предали все самое святое, что есть в спорте.

Топ-5: Совет Федерации готов поддержать законопроект о повышении МРОТ

О проекте:

Совет Федерации готов поддержать законопроект о повышении минимального размера оплаты труда с 1 мая. Конечно, мы этот законопроект поддержим. Более того, сейчас мы проводим целый ряд совещаний на предмет готовности регионов к проведению этой непростой работы. Особенно непростой она будет в условиях северных территорий, где на это повышение наслаиваются специальные доплаты и районные коэффициенты. Кроме того, потребуются усилия по стимулированию малого бизнеса – то есть, тех, кто на сегодняшний день часто работает в пределах этих заработных плат.

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.