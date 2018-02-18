Воскресенье
18 февраля
USD 56.36
EUR 70.65
Авторские новости

Сенатор: Российская культура производит неизгладимое впечатление за рубежом

18 Февраля 2018 в 19:46
Сенатор: Российская культура производит неизгладимое впечатление за рубежом
Сенатор Игорь Каграманян специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: Российские кёрлингисты выиграли первую олимпийскую медаль в истории

xw_1504315.jpg
Игорь Каграманян: Российские кёрлингисты выиграли первую олимпийскую медаль в истории. Бронзу завоевала команда супругов Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

Вызывают чувство гордости наши спортсмены, которые в таких тяжелейших условиях (прежде всего, моральных) и такой тяжелейшей подготовке, несмотря ни на что, демонстрируют выдающиеся результаты. Уверен, что это пример того, как надо защищать авторитет нашей страны в любых условиях и на любых рубежах. 

Топ-2: Доля ярых противников супружеских измен среди россиян удвоилась

10817_max.jpg
Игорь Каграманян: Доля ярых противников супружеских измен среди россиян удвоилась за последние четверть века и достигла 52 процентов. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

На мой взгляд, это очень приятный и отрадный факт. Сейчас у нас идет опора на семью, семейные ценности. Безусловно, все это является краеугольным камнем в истории нашей страны. 

Топ-3: В России предложили выделить отдельный бюджет на продвижение нашей культуры за границей

uzn_1461703917.jpg
Игорь Каграманян: Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец поручила Минкультуры РФ выделить отдельный бюджет на мировые гастроли российских артистов и продвижение за рубежом российской культуры.

Очень правильное и своевременное, на мой взгляд, решение. Действительно, достижения наших творческих коллективов - наша безусловная гордость. Нужно, чтобы за рубежом знали об этом, имели возможность видеть это. Уверен, что это должны быть не только выступления прославленных коллективов (Большого театра, Мариинки), ведь у нас много других творческих самобытных коллективов. Уверен, что на тех, кто увидит эти выступления, они произведут неизгладимое впечатление и помогут лучше узнать и понять нашу страну.

Топ-4: Совфед поручил привести детские медучреждения в идеальное состояние 

РИА Новости
Игорь Каграманян: В ходе десятилетия детства все детские медицинские учреждения необходимо привести в идеальное состояние. К этому призвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

Действительно, мы все понимаем, что вклад в здоровье наших детей - это вклад в будущее нашей страны, в здоровье всего населения. Уверен, что эта ответственная задача будет выполнена, но, в конечном счете, все будет зависеть от того, как соответствующая работа будет выполнена на местах


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.



Теги:

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.