Сенатор: Российская культура производит неизгладимое впечатление за рубежом

Сенатор Игорь Каграманян специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: Российские кёрлингисты выиграли первую олимпийскую медаль в истории

Российские кёрлингисты выиграли первую олимпийскую медаль в истории. Бронзу завоевала команда супругов Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

Вызывают чувство гордости наши спортсмены, которые в таких тяжелейших условиях (прежде всего, моральных) и такой тяжелейшей подготовке, несмотря ни на что, демонстрируют выдающиеся результаты. Уверен, что это пример того, как надо защищать авторитет нашей страны в любых условиях и на любых рубежах.

Топ-2: Доля ярых противников супружеских измен среди россиян удвоилась

Доля ярых противников супружеских измен среди россиян удвоилась за последние четверть века и достигла 52 процентов. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

На мой взгляд, это очень приятный и отрадный факт. Сейчас у нас идет опора на семью, семейные ценности. Безусловно, все это является краеугольным камнем в истории нашей страны.

Топ-3: В России предложили выделить отдельный бюджет на продвижение нашей культуры за границей

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец поручила Минкультуры РФ выделить отдельный бюджет на мировые гастроли российских артистов и продвижение за рубежом российской культуры.

Очень правильное и своевременное, на мой взгляд, решение. Действительно, достижения наших творческих коллективов - наша безусловная гордость. Нужно, чтобы за рубежом знали об этом, имели возможность видеть это. Уверен, что это должны быть не только выступления прославленных коллективов (Большого театра, Мариинки), ведь у нас много других творческих самобытных коллективов. Уверен, что на тех, кто увидит эти выступления, они произведут неизгладимое впечатление и помогут лучше узнать и понять нашу страну.

Топ-4: Совфед поручил привести детские медучреждения в идеальное состояние

В ходе десятилетия детства все детские медицинские учреждения необходимо привести в идеальное состояние. К этому призвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Действительно, мы все понимаем, что вклад в здоровье наших детей - это вклад в будущее нашей страны, в здоровье всего населения. Уверен, что эта ответственная задача будет выполнена, но, в конечном счете, все будет зависеть от того, как соответствующая работа будет выполнена на местах





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.