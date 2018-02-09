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Сенатор: Наши атлеты стали разменной политической монетой!

9 Февраля 2018 в 20:45
Сенатор: Наши атлеты стали разменной политической монетой!
Сенатор  Татьяна Кусайко специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: Суд отклонил апелляции 47 россиян на решение МОК

ФОТО: flickr/Beth Cortez-Neavel
Татьяна Кусайко: Спортивный арбитражный отклонил апелляции 47 россиян на решение Международного олимпийского комитета не допустить их на Олимпийские игры.

Поддерживаю мнение наших атлетов о том, что решение не приглашать их на Игры является непрозрачным, противоправным и дискриминационным по принципу гражданства. Жаль, что наши спортсмены стали разменной монетой на международной политической арене. Сейчас нивелированы все помыслы и принципы, декларируемые на стадии зарождения Олимпийских игр!

Топ-2: ЦИК утвердила текст избирательного бюллетеня для выборов президента РФ

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Татьяна Кусайко: Центральная избирательная комиссия России 8 февраля утвердила текст бюллетеня для голосования на выборах президента страны, которые пройдут 18 марта. Бюллетень будет содержать восемь фамилий кандидатов, расположенных в алфавитном порядке.

Отмечу, что избирательные бюллетени в 10 регионах России будут выполнены на двух языках: русском и языке коренного народа, населяющего ту или иную республику. В ЦИК также отметили, что при необходимости бюллетень может быть переведен на языки малых народов. Призываю всех 18 марта прийти на избирательные участки и выполнить свой гражданский долг, то есть – проголосовать.   

Топ-3: В Воронеже простились с летчиком Романом Филипова

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Татьяна Кусайко: Более тридцати тысяч воронежцев пришли в четверг проводить в последний путь геройски погибшего в бою в Сирии летчика Романа Филипова. Российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами  3 февраля при совершении облета зоны деэскалации «Идлиб».

Выражаю соболезнования родным и близким героя. Огромное количество соотечественников, пришедших почтить память летчика, говорит о том, что все понимают, насколько важна борьба с международным терроризмом.

Топ-4: В России могут замерить отношение губернаторов к вопросам детского здравоохранения

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Татьяна Кусайко: Совет по региональному здравоохранению при Совете Федерации составит неформальный рейтинг губернаторов по их отношению к детскому здравоохранению в регионе. С таким предложением выступила спикер верхней палаты Федерального Собрания Валентина  Матвиенко.

Отмечу большое значение, уделяемое детскому здравоохранению, его приоритетность (в том числе я говорю и об организации развития детского здравоохранения в субъектах). Отношение исполнительной власти к его качеству и доступности для населения показывает отношение к будущему региона и сохранению человеческого капитала. Здоровые дети – здоровое будущее.  


О проекте: 

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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