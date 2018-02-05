Сенатор Кутепов: Блокчейн в Чечне – эксперимент для всей России

Сенатор Андрей Кутепов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Глава МОК разочарован решением CAS по российским спортсменам

Глава МОК Томас Бах выразил разочарование в связи с решением Спортивного арбитражного суда по российским спортсменам.

Складывается такое впечатление, что глава МОК готов сделать всё возможное, чтобы доставить неприятности российским спортсменам. Интересно, европейское правовое государство подает пример, как декларировать себя всему остальному миру в отношении правовых основ, а официальное лицо высказывает разочарование решению суда. На каком основании? Почему?

Топ-2: Кадыров рассказал о внедрении в Чечне систем блокчейна

Власти Чечни работают над внедрением технологии блокчейна в республиканский Росреестр.

Росреестр достаточно активно придерживается позиции. Этот федеральный закон 108 работает уже достаточно активно второй год и показывает позитивные сдвиги. Хотелось бы, просто, чтобы такие вещи, которые касались бы наших граждан и их объектов недвижимости, проходили бы апробацию на определенных территориях, чтобы мы видели – какие результаты, какие ошибки. В данном случае это только приветствуется, что Рамзан Кадыров вводит новые технологии в республике и, дай бог, чтобы все получилось. Будем смотреть за ними внимательно.

Топ-3: В Москве прошел рекордный снегопад

Сегодня все с утра обсуждают снегопад в Москве. Мне кажется, что мы дождались того счастливого момента, когда у нас появился снег. Хотя бы наши дети увидят, что можно в снежки поиграть и слепить что-нибудь из снега.

Если говорить серьёзно, конечно, то такое количество осадков, которое выпало, создает определенные трудности. Но уже предприняты огромные усилия, я думаю, городские власти справятся в ближайшее время. Не исключено, что даже к вечеру понедельника мы увидим изменения в активности движения на городских дорогах. Немного терпения и всё произойдет.

Топ-4: Россиянка и швейцарка стали победительницами St.Petersburg Ladies Trophy

Закончился St.Petersburg Ladies Trophy, проходящий на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге. Россиянка Вера Звонарёва, вместе со швейцаркой Тимеой Бачински, в парном разряде победили, что очень приветствуется.

Это был для них экспромт, как они сами заявили. Выразили желание выступить, не готовясь, и результат превзошел ожидания. Поздравляем их! Молодцы! Всё на женских плечах у нас. Надеемся, что первая победа, которую они завоевали, войдет в систему, и россиянки у нас будут побеждать, не только в парах со швейцарками, но и в индивидуальных зачетах.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.