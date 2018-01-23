Сенатор Гехт: Украинский бойкот ЧМ-2018 - это просто смешно

Сенатор Ирина Гехт специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей.

Топ-1: Украина ведет переговоры о бойкоте ЧМ-2018

Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота Чемпионата мира по футболу в 2018 году в России или проведении протестов в рамках мероприятия.

Знаете, это уже выглядит смешно, потому что, разговаривая в период визитов в странах с болельщиками, понимаешь, что это просто счастье побывать в России, зная какой уровень гостеприимства и приема здесь будет обеспечен. Поэтому здесь это выглядит таким детским лепетом и каким-то детсадовским проступком.

Топ-2: Учительницу из Перми наградят «За отвагу»

Учительницу из школы в Перми, где подростки напали на учеников, представили к медали «За отвагу».

Вообще, речь первоначально шла даже о звании героя России, но то, что представили к медали «За отвагу», я это поддерживаю, потому что женщина, на самом деле, совершила подвиг, пострадала и защитила ребенка.

Топ-3: Гостиницы завышают цены на время ЧМ-2018

Ростуризм опубликовал черный список гостиниц, завысивших цены на время Чемпионата мира-2018. Некоторые номера подорожали в шесть раз.

К сожалению, это наша русская действительность – если есть какое-то событие, надо на нем максимально заработать. Здесь поддерживаю Ростуризм, такие попытки должны быть пресечены.

Топ-4: Безработица достигла рекордного уровня

Количество безработных людей в мире достигло рекордной отметки, составив 192,7 миллионов человек. По сравнению с прошлым годом, показатель вырос на 2,6 миллиона человек.

К сожалению, если мы говорим об инновациях, о цифровой экономике, о модернизации производства, то это, наверное, закономерный процесс. Вопрос в том, чтобы развивать параллельно какие-то отрасли для того, чтобы эти люди могли трудоустроиться и получать доходы.

Топ-5: Гагарин возглавил список кумиров ХХ века

Россияне назвали главных кумиров XX века. В рейтинге, составленном на основе опроса ВЦИОМ, первое место занял Юрий Гагарин, второе – Владимир Высоцкий, третье – Георгий Жуков.

На самом деле, это те люди, которые не только известны в стране, но и во всем мире - Юрий Гагарин, Владимир Высоцкий. Ну а с именем Георгия Жукова мы связываем победу. Поэтому очень приятно, что наши граждане знают и чтут историю, и ее героев.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.