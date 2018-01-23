Сенатор Гехт: Украинский бойкот ЧМ-2018 - это просто смешно

Топ-1: Украина ведет переговоры о бойкоте ЧМ-2018
Знаете, это уже выглядит смешно, потому что, разговаривая в период визитов в странах с болельщиками, понимаешь, что это просто счастье побывать в России, зная какой уровень гостеприимства и приема здесь будет обеспечен. Поэтому здесь это выглядит таким детским лепетом и каким-то детсадовским проступком.
Топ-2: Учительницу из Перми наградят «За отвагу»
Вообще, речь первоначально шла даже о звании героя России, но то, что представили к медали «За отвагу», я это поддерживаю, потому что женщина, на самом деле, совершила подвиг, пострадала и защитила ребенка.
Топ-3: Гостиницы завышают цены на время ЧМ-2018
К сожалению, это наша русская действительность – если есть какое-то событие, надо на нем максимально заработать. Здесь поддерживаю Ростуризм, такие попытки должны быть пресечены.
Топ-4: Безработица достигла рекордного уровня
К сожалению, если мы говорим об инновациях, о цифровой экономике, о модернизации производства, то это, наверное, закономерный процесс. Вопрос в том, чтобы развивать параллельно какие-то отрасли для того, чтобы эти люди могли трудоустроиться и получать доходы.
Топ-5: Гагарин возглавил список кумиров ХХ века
На самом деле, это те люди, которые не только известны в стране, но и во всем мире - Юрий Гагарин, Владимир Высоцкий. Ну а с именем Георгия Жукова мы связываем победу. Поэтому очень приятно, что наши граждане знают и чтут историю, и ее героев.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.