Сенатор Гехт: Держим кулачки за наших олимпийцев!

Топ-1: В Оренбургской области объявлен траур по погибшим в результате крушения самолёта Ан-148
Наши слова соболезнования и соучастия всем родственникам и близким погибших в этой страшной трагедии. Надеюсь, что выводы, которые будут сделаны из этой авиакатастрофы, позволят избежать подобных инцидентов в будущем.
Топ-2: 45% россиян пользуются соцсетями почти каждый день
Эта статистика показывает, что, прежде всего, молодые люди ищут выход своим эмоциям, делятся своими взглядами именно на площадках соцсетей. Именно там они могут выразить свое мнение о происходящем, обсудить те или иные события со своими подписчиками. Сейчас соцсети сегодня – это очень важный канал коммуникации, значение которого только растет. Даже новости многие пользователи сейчас читают именно в соцсетях, а не узнают из новостных выпусков по телевидению. И эту тенденцию стоит учитывать в том числе и в политической жизни страны.
Топ-3: Российские фигуристы выиграли серебро Олимпиады-2018
Топ-4: В Молдавии вступил в силу закон о запрете российских новостных программ
На самом деле, мы в очередной раз сталкиваемся с принципами двойных стандартов, когда во внутренние дела суверенного государства вмешиваются и диктуют ту политику, которую необходимо вести в отношении России. Надеемся, что, все-таки, здравый смысл здесь восторжествует и подобные нововведения уйдут в прошлое.
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.