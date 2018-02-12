Сенатор Гехт: Держим кулачки за наших олимпийцев!

Сенатор Ирина Гехт специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей.

Топ-1: В Оренбургской области объявлен траур по погибшим в результате крушения самолёта Ан-148

В Оренбургской области объявлен траур по погибшим в результате крушения самолёта Ан-148. В катастрофе, которая накануне произошла в Подмосковье, погиб 71 человек.

Наши слова соболезнования и соучастия всем родственникам и близким погибших в этой страшной трагедии. Надеюсь, что выводы, которые будут сделаны из этой авиакатастрофы, позволят избежать подобных инцидентов в будущем.

Топ-2: 45% россиян пользуются соцсетями почти каждый день

По результатам опроса ВЦИОМ, 45% россиян старше 18 лет пользуются хотя бы одной из социальных сетей почти каждый день, 62% — хотя бы раз в неделю.

‍Эта статистика показывает, что, прежде всего, молодые люди ищут выход своим эмоциям, делятся своими взглядами именно на площадках соцсетей. Именно там они могут выразить свое мнение о происходящем, обсудить те или иные события со своими подписчиками. Сейчас соцсети сегодня – это очень важный канал коммуникации, значение которого только растет. Даже новости многие пользователи сейчас читают именно в соцсетях, а не узнают из новостных выпусков по телевидению. И эту тенденцию стоит учитывать в том числе и в политической жизни страны.

Топ-3: Российские фигуристы выиграли серебро Олимпиады-2018

Топ-4: В Молдавии вступил в силу закон о запрете российских новостных программ

Российские фигуристы выиграли серебро Олимпиады-2018 в командном турнире. Первое место удерживают канадцы. Я бы сказала, пока канадцы. Мы, все-таки, ждем, что в итоге получим золото. Таких спортивных звезд, как в нашей команде, больше просто нет! Поэтому держим кулачки и надеемся, что победим.

В Молдавии вступил в силу закон о запрете российских новостных программ. По мнению президента страны Игоря Додона, подобные нововведения «нарушают принципы демократии и права человека».

На самом деле, мы в очередной раз сталкиваемся с принципами двойных стандартов, когда во внутренние дела суверенного государства вмешиваются и диктуют ту политику, которую необходимо вести в отношении России. Надеемся, что, все-таки, здравый смысл здесь восторжествует и подобные нововведения уйдут в прошлое.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.