Сенатор Фомин: Борьба с коррупцией наконец-то стала последовательной

Сенатор Игорь Фомин специально для НСН подготовил обзор главных новостей на его взгляд.

Топ-1: Сообщившие о фактах коррупции сотрудники попадут под защиту

Сообщившие о фактах коррупции сотрудники попадут под защиту. Новые поправки ко второму чтению закона «О противодействии коррупции» рассмотрят на ближайшем заседании профильного комитета Государственной думы. Защита будет заключаться в том, что информатора смогут уволить только по его собственному желанию или по решению специальной комиссии.

Мы все знаем историю нашей страны, знаем, что коррупция была нашей бедой на протяжении нескольких столетий. Но последние пять-десять лет начались последовательные действия по борьбе с ней. Это не так просто, сложно, может быть, иногда все идет с какими-то корректировками. Но инициатива, которую мы сейчас обсуждаем, тоже говорит о том, что эта политика последовательная.

Топ-2: Российские фигуристы одержали новую победу на ОИ-2018

Российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняла второе место в короткой программе олимпийского турнира по фигурному катанию. Они менее балла уступили дуэту из Китая

Конечно, спорт – есть спорт, но, если говорить серьезно, мы – лидеры, и сохраняем лидерские позиции на протяжении десятилетий. Такое впечатление у меня сложилось с детства и осталось до сих порт. Хорошо, что мы сумели создать школу фигурного катания, что она развивается и мы занимаем ведущие места в этом виде спорта.

Топ-3: Оплачивать услуги МФЦ можно будет непосредственно в центрах

Сегодня Совет Федерации одобрил закон, который позволит в МФЦ принимать оплату услуг, которые оказываются в таких центрах.

Я абсолютно позитивно отношусь к этой новости потому, что МФЦ прижились, люди ими пользуются. Конечно есть вопросы, например, касательно того, что надо расширять перечень услуг, которые оказываются, снимать проблемы, которые возникают в ходе их работы. Но, в принципе, это уже устоявшаяся практика. А вот теперь в МФЦ можно будет еще и производить оплату услуг. Это очень важно. Человеку больше не нужно будет идти в банк и не нужно будет платить банковскую комиссию.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 180 человек.