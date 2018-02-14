Сенатор Фомин: Борьба с коррупцией наконец-то стала последовательной

Топ-1: Сообщившие о фактах коррупции сотрудники попадут под защиту
Мы все знаем историю нашей страны, знаем, что коррупция была нашей бедой на протяжении нескольких столетий. Но последние пять-десять лет начались последовательные действия по борьбе с ней. Это не так просто, сложно, может быть, иногда все идет с какими-то корректировками. Но инициатива, которую мы сейчас обсуждаем, тоже говорит о том, что эта политика последовательная.
Топ-2: Российские фигуристы одержали новую победу на ОИ-2018
Конечно, спорт – есть спорт, но, если говорить серьезно, мы – лидеры, и сохраняем лидерские позиции на протяжении десятилетий. Такое впечатление у меня сложилось с детства и осталось до сих порт. Хорошо, что мы сумели создать школу фигурного катания, что она развивается и мы занимаем ведущие места в этом виде спорта.
Топ-3: Оплачивать услуги МФЦ можно будет непосредственно в центрах
Я абсолютно позитивно отношусь к этой новости потому, что МФЦ прижились, люди ими пользуются. Конечно есть вопросы, например, касательно того, что надо расширять перечень услуг, которые оказываются, снимать проблемы, которые возникают в ходе их работы. Но, в принципе, это уже устоявшаяся практика. А вот теперь в МФЦ можно будет еще и производить оплату услуг. Это очень важно. Человеку больше не нужно будет идти в банк и не нужно будет платить банковскую комиссию.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 180 человек.