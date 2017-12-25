Рыжков: Рост экономики в 2% никак нас не может устроить

Бывший глава советского правительства, сенатор Николай Рыжков специально для НСН подготовил топ главных новостей.

Топ-1: Количество жалеющих о развале СССР достигло максимума

Количество граждан России, жалеющих о развале Советского Союза, достигло максимума с 2009 года — 58 процентов.

Это не потому, что они прозрели вдруг, проснулись и 58% назвали. Дело в том, что они сравнивают жизнь. Они сравнивают условия, которые были в Советском Союзе и которые сегодня. Они что, думаете, не знают, что в Советском Союзе было много и минусов? Но, тем не менее, 58% за то, потому что вторая часть перевесила отрицательную. Поэтому это просто-напросто, на мой взгляд, по некоторым положениям, сравнение сегодняшнего дня с Советским Союзом.

Топ-2: Рост экономики РФ за 2017 год должен быть 1,8-2%

По итогам 2017 года рост экономики России должен составить от 1,8 до 2%.

Конечно, это мизерные цифры. Они абсолютно не могут устроить нашу страну, наш народ, чтобы решать вопросы, в том числе социальные. Я так считаю, что реально где-то 1,8, ну может до 2% дотянем. Но какая разница, 1,8 или 2%? Разница небольшая. Это мало. Это очень мало.

Топ-3: Россия списала долго почти на 80 млрд рублей

Россия в 2016-2017 годах списала долги четырем странам — Киргизии, Мозамбику, Узбекистану и Монголии — почти на 80 миллиардов рублей.

А Ирак мы списали, перед тем как американцы его прихлопнули, зачем? Я бы не очень сильно спешил со списанием долга. Не потому что мы получим. Я тоже не уверен, что получим. Но чтобы они всегда знали, что они должны.

Топ-4: Белый дом составит список «плохих парней» из России

Белый дом представит Конгрессу перечень «плохих парней» из России. Включение в этот перечень не означает автоматического введения санкций, однако увеличивает риск того, что это случится.

Белый дом уже в феврале, если я не ошибаюсь, собирается начать публиковать список тех, кто держит в оффшорах деньги. Я думаю, надо нашим людям, кто в оффшорах сидит там, думать, как оттуда убежать побыстрее.

Топ-5: Женщин впустят в мужские профессии

Минтруд позволит женщинам работать по мужским специальностям. Пока представительницам слабого пола не положено быть плотником или водолазом.

Им что делать нечего, что ли? Чего они схватились за это дело? Пусть они мужикам дают работать, чтоб те работали, как полагается.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.