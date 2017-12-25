Рыжков: Рост экономики в 2% никак нас не может устроить

Бывший глава советского правительства, сенатор Николай Рыжков специально для НСН подготовил топ главных новостей.
Топ-1: Количество жалеющих о развале СССР достигло максимума
Это не потому, что они прозрели вдруг, проснулись и 58% назвали. Дело в том, что они сравнивают жизнь. Они сравнивают условия, которые были в Советском Союзе и которые сегодня. Они что, думаете, не знают, что в Советском Союзе было много и минусов? Но, тем не менее, 58% за то, потому что вторая часть перевесила отрицательную. Поэтому это просто-напросто, на мой взгляд, по некоторым положениям, сравнение сегодняшнего дня с Советским Союзом.
Топ-2: Рост экономики РФ за 2017 год должен быть 1,8-2%
Конечно, это мизерные цифры. Они абсолютно не могут устроить нашу страну, наш народ, чтобы решать вопросы, в том числе социальные. Я так считаю, что реально где-то 1,8, ну может до 2% дотянем. Но какая разница, 1,8 или 2%? Разница небольшая. Это мало. Это очень мало.
Топ-3: Россия списала долго почти на 80 млрд рублей
А Ирак мы списали, перед тем как американцы его прихлопнули, зачем? Я бы не очень сильно спешил со списанием долга. Не потому что мы получим. Я тоже не уверен, что получим. Но чтобы они всегда знали, что они должны.
Топ-4: Белый дом составит список «плохих парней» из России
Белый дом уже в феврале, если я не ошибаюсь, собирается начать публиковать список тех, кто держит в оффшорах деньги. Я думаю, надо нашим людям, кто в оффшорах сидит там, думать, как оттуда убежать побыстрее.
Топ-5: Женщин впустят в мужские профессии
Им что делать нечего, что ли? Чего они схватились за это дело? Пусть они мужикам дают работать, чтоб те работали, как полагается.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.